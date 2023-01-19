Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в больнице, где сейчас находится российский фигурист Роман Костомаров, планируют отключить спортсмена от ЭКМО.

Напомним, что 10 января стало известно о госпитализации спортсмена. Костомаров попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Трехкратного победителя финалов Гран-при подключили к аппарату ЭКМО.

Также сообщалось, что состояние фигуриста стабильное. Решение отключение его от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации является хорошим знаком. Значит, организм спортсмена уже в состоянии работать самостоятельно.

Трехкратному чемпиону России Роману Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Алена Косторная решила перейти в дуэтное катание на льду.