Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не стал бить в пустые ворота, а позволил одноклубнику и капитану команды Стивену Стэмксу оформить хет-трик.

19 января в Ванкувере состоялась встреча на стадионе «Роджерс-Арена» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей льда. Об этом сообщает Чемпионат.

Российский форвард Никита Кучеров отказался от своего гола ради хет-трика капитана Стивена Стэмкса. Дело в том, что лидер команды «молний» Стивен в игре против «Ванкувера» достиг отметки в 502 заброшенные шайбы в ворота соперника и стал первым спортсменом франшизы, кому стала доступна отметка в 500 голов.

Также отмечается, что благодаря действиям Кучерова, Стэмкс смог оформить свой 11-й хет-трик в карьере НХЛ.

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