Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от омской команды «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19 января в Омске состоялась встреча «Авангард»-«Металлург». Матч завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:3. Об этом сообщает РИА Спорт.

Победную шайбу для омской команды принес форвард Алекс Броадхёрст, зыбивший гол в овертайме на 62-1 минуте. Также у победителей матча отметились Владимир Ткачев, который реализовал гол на 40-й минуте, Арсений Грицюк забил шайбу в ворота соперника на 47-й минуте и на последней минуте основного времени гол «Метталургу» прилетел от Рида Буше.

У магнитогорской команды отличились Григорий Дронов на 26-й минуте, Андрей Чибисов следом на 27-й и Анатолий Никонцев на 48-й минуте отправил ответочку на гол Арсения Грицюк.

Для «Авангарда» данная победа является третье в сезоне. Сейчас клуб занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 66 очками, а «Металлург» с тем же количеством очков на третье позиции.

В следующем матче «Авангард» 20 января сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом», магнитогорский клуб в тот же день встретится в гостях с новосибирской «Сибирью».

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