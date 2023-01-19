Сербский баскетболист клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил новый рекорд клуба по количеству ассистов в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

19 января состоялась встреча между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз», результатом которой стала победа первых с результатом 122:118. Об этом сообщает Чемпионат.

Для баскетболиста «Денвера» Николы Йокича эта игра стала особенной. В матче против «Миннесоты» спортсмен побил рекорд клуба и вышел на первое место по количеству результативных передач, обогнав Алекса Инглиша с его 3679 пасами.

Всего за встречу Никола смог осуществить 13 ассистов. На счету игрока 31 очко и 11 подборов. Его партнер по клубу Джамал Маррей набрал 28 очков в матче с «Миннесотой»

«Денвер» 19 января одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции. Для «Миннесоты» это второе поражение кряду — она десятая в турнирной таблице.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что чемпион Европы 2017 года Лука Дончич из команды «Даллас Маверикс» побил собственные рекорды по очкам и подборам в одной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).