Московское «Динамо» потерпело поражение в матче с казанским «Зенитом» и прервало серию из 11 побед в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В Казани 18 января прошла встреча волейбольных команд «Динамо» и «Зенит». Хозяева площадки одолели «Динамо» со счетом 3:1. Об этом сообщает РИА спорт.

Отмечено, что для «Зенита» эта победа стала 17-й в рамках чемпионата России. Казанский волейбольный клуб находится на втором месте турнирной таблицы с 52 очками, а сразу за ними на третье строчке расположилось московское «Динамо».

Первую позицию держит санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в декабре 2022 года Кубок России по волейболу достался команде казанского «Зенита».