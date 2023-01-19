Гости матча «Сакраменто Кингз» одержали победу над командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» 19 января на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» принимали клуб «Сакраменто Кингз». Результатом игры стало поражение хозяев паркета со счетом 111:116. Об этом сообщает Чемпионат.

Самым результативным баскетболистом встречи стал американский нападающий Леброн Джеймс, но с 32 очками он не смог помочь в победе над «Сакраменто Кингз». Также в команде хозяев проявил себя Расселл Уэстбрук, на счету которого 19 очков, 7 подборов и 5 результативных передач.

У команды победителей с 31 очком вырвался вперед Де’Аарон Фокс, также у спортсмена 3 подбора и 6 передач.

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