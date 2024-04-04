Попова рассказала, чем может быть болезнь Х

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из себя может представлять болезнь X.
По ее словам, заболевание может быть вызвано старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, или вирусом, переданным от животного к человеку. Также возможен сценарий появления совершенно нового вируса. Слова главы Роспотребнадзора передает ТАСС.
Попова подчеркнула о важности тестирования вируса. Она также отметила, что система референс-центров и мобильные лаборатории в России используются для эффективного контроля за возможным развитием вирусов.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в начале 2024 года, что Россия готова к борьбе с болезнью X.
Термин «болезнь X» был введен в 2018 году для обозначения неизвестного патогена, способного вызвать быстрое заболевание населения. Этот термин используется для определения болезней, требующих немедленной разработки средств лечения. Например, как было с COVID-19.
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