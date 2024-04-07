Безумный рабочий график портит здоровье человеку даже после выхода на пенсию

Согласно исследованию, опубликованному 3 апреля 2024 года в журнале PLOS ONE, ненормированный рабочий график, в том числе работа по ночам или в ранние утренние часы, а также работа по 12 и более часов к ряду, приводит к долгосрочным негативным последствиям для здоровья, которые проявляются в среднем возрасте и после выхода на пенсию.
Исследование возглавил Вен-Джуи Хан из Нью-Йоркского университета, США. Его результаты показали, что любой рабочий график вне стандартных пределов «с девяти до шести» может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, а также на социальную и семейную жизнь.
Хан использовал данные Национального лонгитюдного опроса молодежи-1979 (NLSY79), который включает информацию о более чем 7000 испытуемых, которая собиралась на протяжение 30 лет. И выяснил, что модели занятости в молодом возрасте напрямую влияют на сон, физическое и психическое здоровье в 50 лет и позже.
Что показало исследование
Около четверти участников исследования (26%) имели стандартный рабочий график на протяжение всей жизни. Еще треть (35%) работала преимущественно по стандартному графику. 17 процентов первоначально работали по стандартному графику, а затем перешли к ненормированному рабочему дню. Еще 12 процентов первоначально работали по стандартному графику, а затем перешли на работу по сменам. Последние десять процентов все 30 лет практически не работали.
Исследователи предположили, что нестабильный график работы связан с плохим сном, физической усталостью и эмоциональным истощением, что может сделать человека уязвимыми к соблазнам чрезмерного переедания, курения и выпивки. С возрастом проблемы накапливаются, плохие привычки остаются.
Аналогичные результаты ранее получили исследователи из Великобритании. Они выяснили, что нетипичные схемы работы, такие как работа дольше стандартных 35-40 часов в неделю, работа в выходные и по сменному сточному графику, которые все чаще встречаются в стране, негативно влияют на сон и трудоспособность работников, вызывая долгосрочные проблемы со здоровьем.
Даже выходя на пенсию, люди, которые в молодости работали по безумному рабочему графику, страдают от хронических проблем, «заработанных» много лет назад.
Авторы исследования надеются, что обнародование результатов заставит работодателей пересмотреть график работы сотрудников, а работников – сделать выбор в пользу рабочих мест с нормированным режимом труда, даже если зарплата там немного ниже.