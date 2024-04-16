11 способов отличить сливочное масло от подделки в магазине и дома

Стоимость качественного сливочного масла, приятного на вкус, полезного для здоровья и незаменимого во многих кулинарных рецептах, достаточно высока. Тем более обидно, когда вместо натурального продукта попадается фальсификат, смешанный или полностью состоящий из немолочных жиров.
Казалось бы, самый простой способ узнать, есть ли в составе продукта растительные или иные жиры, которых там быть не должно, — ознакомиться с информацией на упаковке. Увы, фальсификат на то и фальсификат, чтобы вводить людей в заблуждение, поэтому надписи «сделано из сливок» и «ГОСТ» еще не являются гарантией, что продукт будет качественным.
Мойка78 собрала 11 самых популярных способов, которые позволяют определить качество сливочного масла до покупки – и после нее.
Как определить качество масла в магазине
Большинство способов проверки подлинности масла рассчитаны на домашние эксперименты. Но есть несколько способов, которые помогут заподозрить суррогат еще до совершения покупки.
Тест на мягкость. Натуральное сливочное масло даже при +4…+8 градусах становится твердым. Это свойство молочного жира. Поэтому, если на полке витрины холодильника в магазине масло подозрительно мягкое и сразу продавливается под пальцами при нажатии, брать его не стоит.
Испытание ультрафиолетом. Строго говоря, такую проверку нужно устраивать дома, а не в магазине, поскольку для нее нужно развернуть упаковку и получить доступ к самому продукту. Но некоторые умельцы устраивают испытание ультрафиолетом в магазине (чего мы делать не советуем!), а также на рынке, где масло продается на развес, будучи упакованным в прозрачную пищевую пленку (там эксперимент провести можно).
В чем смысл эксперимента: различные виды жира могут люминесцировать в потоке ультрафиолетовых лучей. Сливочное масло под светом УФ-фонарика будет светиться разными оттенками желтого, а спреды и прочие растительно-сливочные продукты – всеми оттенками голубого.
Проверка ценой. Да, фальсификат может стоить дорого, но это скорее редкость. А вот натуральное качественно сливочное масло точно не будет стоить дешево – это аксиома. Продукт достаточно дорогой в производстве, поэтому самый дешевый вариант на полке магазина вполне может оказаться некачественным.
Соответствие жирности. Настоящее масло может быть дешевым, если у него маленькая жирность. Золотым стандартом признана жирность 82,5 %. Отклонения в меньшую сторону говорят о том, что вкус и польза продукта страдают.
Как определить качество масла дома
Цвет масла. Разверните упаковку и посмотрите на цвет масла. Он не должен быть ни насыщенным желтым, ни слишком бледным. Оптимальный вариант – бледно-желтый оттенок.
Вкус и запах. Сливочное масло не должно иметь выраженного запаха, а вкус у него – приятный, нежный, молочный.
Проверка заморозкой. Поместите масло в морозильную камеру на час. За это время оно станет твердым как камень, тогда как фальсификат останется мягким.
Проверка взбиванием. Этот тест хорошо знаком хозяйкам, которые увлекаются выпечкой. Если по рецепту масло нужно взбить, то сделать это получится только с натуральным продуктом. Суррогат при взбивании расслоится на воду и жир. Опытным путем можно определить для себя марки масла, которые не стоит покупать, чтобы не портить крем для торта.
Проверка горячей водой. В стакан с кипятком бросьте кусочек масла. Если оно сделано из натуральных сливок, то равномерно растворится, а на поверхности воды образуется толстая пленка. Подделка же распадется на хлопья, собьется в комок или даст нерастворимый осадок на дне или стенках стакана.
Тест при комнатной температуре. Оставьте масло стоять на столе. Оно должно стать мягким, пластичным. Такое масло легко и равномерно намазывается на хлеб.
Испытание нагревом. Бросьте кусочек масла на разогретую сковороду. Настоящее масло растопится равномерно, с образованием пены, без черной гари и воды, источая приятный сливочный аромат.
В интернете гуляет еще один способ проверки сливочного масла – с помощью капли йода. Но этот способ только показывает, есть ли в масле крахмал (которым, по ее словам, сейчас масло почти никто не фальсифицирует). Поэтому данный метод неинформативен.