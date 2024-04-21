Запахи, которые ненавидят клещи: 8 народных способов обработки участка

Сезон клещей набирает обороты. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу, с 12 по 18 апреля в медицинские организации города обратились по поводу укуса клещей 172 человека, в том числе 39 детей. 25 из описанные случаев произошли в черте города. Клещевым боррелиозом заболели 5 человек.
Среди подвергнутых лабораторному анализу клещей 4 оказались носителями клещевого вирусного энцефалита, 24 — иксодового клещевого боррелиоза, 2 — моноцитарного эрлихиоза человека.
За тот же период времени в рамках плановой вакцинации было привито против клещевого энцефалита 1 523 человека, в том числе 564 несовершеннолетних.
За городом, в парке, лесу или на даче, вероятность быть укушенным клещом возрастает в несколько раз. Помимо прививки, следует также принимать другие меры:
- носить специальную закрытую одежду,
- регулярно осматривать тело на предмет наличия кровопийц,
- использовать средства, отпугивающие клещей, которые наносятся на одежду.
На даче или приусадебном участке можно применить химические средства, которые убивают или обездвиживают клещей. А можно прибегнуть к народным методам, которым молва приписывает высокую эффективность. Мойка78 собрала на просторах Интернета 8 советов, как отпугнуть клещей с участка.
Жидкая валерьянка
Способ, которым вы рискуете привлечь на участок много котов, зато, если повезет, избавитесь от клещей. Развести спиртовой настой валерьяны, который продается в аптеках, необходимо в пропорции 1 к 1. После этого его наливают в емкость с распрыскивателем и равномерно обрабатывают всю поверхность участка.
Натуральная стручковая ваниль
Эту специю, как утверждают интернет-эксперты, клещи терпеть не могут. Вариантов ее применения на даче есть несколько:
- сделать отвар. Для этого на 1 литр воды добавляют 4-5 стручков ванили, доводят до кипения, после чего огонь сразу выключают. Остывший отвар разбрызгивают по участку:
- разбросать по траве ваниль в стручках. Ее также советуют измельчить, чтобы эффект был более выраженным.
Еще можно купить эфирное масло ванили. Его наносят на кусочки ваты, которые раскладывают на земле и траве, желательно в тени.
Бальзам «Звездочка»
Всем известен характерный аромат этого средства, которое применяют при самых разных недугах. Так вот, утверждается, что он еще и помогает отпугивать клещей. Растворить бальзам, сделанный на основе жиров, будет сложно (разве что в крутом кипятке). Если не получится, смажьте им все ту же вату в достаточном количестве и разбросайте по даче.
Настойка чеснока
Для ее приготовления необходимо до половины наполнить стакан измельченными зубчиками чеснока, а затем доверху залить теплой водой. Дайте постоять настою сутки в прохладном месте в тени. После этого его следует процедить через мелкое сито и распылить по участку. Между травой разбросайте чеснок, который остался в стакане.
Керосин и солярка
Неприятные ароматы этих нефтепродуктов не по нраву маленьким кровососам. Не забывая о том, что эти вещества являются пожароопасными, рекомендуется обработать ими вату или свернутые жгутами куски ткани и разложить по периметру участка и в центральной части, на расстоянии от строений. Костры после этого разжигать нельзя! В целом метод достаточно пожароопасный, поэтому мы его рекомендовать не будем.
Муравьиный спирт
Клещи и муравьи не дружат, поскольку первые являются естественной пищей для вторых. Возможно, действие этого средства основано именно на данном факте. Как бы там ни было, можно попробовать развести муравьиный спирт водой в пропорции 1:2 и распылить на зелень и землю. Правда, защиту придется регулярно обновлять – действия раствора хватает на 3-4 часа.
Лимонный эвкалипт
Мнения по поводу эффективности этого народного средства от клещей в сети расходятся. Тем не менее, попробовать можно. Для этого эфирное масла лимонного эвкалипта капают на все дорожки, а также наносят на ватные диски, которые раскладывают в траве и кустах.
Уксус
Еще один неприятный для клещей аромат – уксусный. Для приготовления рабочей смеси для обработки смешайте 9%-ный раствор уксуса с водой в соотношении 1:1. Обработайте землю между растениями на участке.
Можно еще попробовать рассыпать на участке табак (натуральный листовой, обладающий выраженным ароматом). Или сделать на основе него настойку, процедить и распылить.
Стоит помнить, что все описанные средства относятся к числу народных, а значит, не могут гарантировать 100%-ную эффективность.