5 советов, как отучить себя и ребенка от употребления сахара

Новый год приближается. А вместе с ним приходят мысли о костюмах, застольях, гостях и, конечно же, конфетах.
Кому не нравится распаковывать новогодние подарки и целый день выбирать из них все новые конфеты и шоколадки, мармелад, печенье, леденцы и другие вкусности? Особенно если речь идет о детях. Естественно, это вредно для здоровья, поскольку почти все эти лакомства содержат сахар в огромных количествах.
К сожалению, избыточное потребление сахара не ограничивается одним праздником в год. Употребление добавленного сахара стало реальностью почти для каждого приема пищи.
Проблема, кстати, интернациональная. Так, американцы в возрасте 2 лет и старше потребляют в среднем 17 чайных ложек сахара в день. Это почти в три раза превышает верхний предел, который Американская кардиологическая ассоциация рекомендует для женщин (6 чайных ложек) и почти в два раза — для мужчин (9 чайных ложек).
Исследования показывают, что употребление слишком большого количества сахара может привести к полноте, развитию диабета 2 типа, болезням сердца и печени, раку и даже депрессии.
Но в этом не только наша вина. По мнению эксперта, вся система работает так, чтобы люди употребляли больше сахара.
Если вы один из тех несчастных, кто действительно борется с тягой к сладкому, вы застряли в пищевой среде, которая постоянно подает вам сигналы: ешьте сахар, ешьте сахар,
— рассказала доктор Лора Шмидт главному медицинскому корреспонденту CNN доктору Санджай Гупте в подкасте Chasing Life.
Шмидт — социолог и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она также является ведущим исследователем SugarScience, центра обмена научными данными о сахаре и его влиянии на здоровье под эгидой Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Мнение эксперта приводит edition.cnn.com.
Нужно ли полностью отказываться от сахара?
Доктор Шмидт считает, что полностью отказаться от сахара будет тяжело, но это и не требуется. Людям достаточно сократить то количество, которое они употребляют.
Но, как многие знают, не всегда легко сократить потребление сахара, поскольку он содержится во многих продуктах, от очевидных (газированные напитки, пирожные и конфеты) до не вполне (хлопья для завтрака, хлеб, йогурт и даже томатный сок). По некоторым оценкам, добавленные подсластители содержатся в 74% упакованных продуктов, продаваемых в супермаркетах.
По словам Шмидт, причина, по которой добавленный сахар оказался во многих продуктах питания, довольно проста.
У пищевых компаний есть три ингредиента, которые они могут использовать, чтобы сделать еду более вкусной и привлекательной для потребителей — и это сахар, жир и соль. Так или иначе, и первое, и второе и третье содержится во всех готовых к употреблению продуктах, которые мы покупаем, только соотношение будет разным. Часто их туда добавляют, потому что процесс промышленного производства продуктов питания делает их невкусными.
Врач дала пять советов, как сократить потребление сахара в своей семьи – в том числе и у детей, которым оно грозит лишним весом со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Не добавляйте сахар в напитки
Избегайте «жидкого» сахара, говорит Шмидт.
Сосредоточьтесь на сокращении или отказе от подслащенных напитков, таких как газированные напитки, спортивные напитки, энергетические напитки, пакетики с промышленными соками. Не пейте сладкий кофе и чай. Готовьте компоты с минимальным добавлением сахара. Все это, безусловно, самый крупный источник добавленного сахара в рационе, особенно для детей, и такой сахар не несет в себе никакой пользы.
Шмидт отметила, что добавление сахара может легко стать привычкой, из-за которой вы будете потреблять его в больших количествах, даже не замечая этого.
Избегайте искушений на работе
Уменьшите употребление сахара в рабочей среде.
Не покупайте сладкие напитки в торговых автоматах и кафе на работе. А если ваше мнение будут спрашивать, вообще проголосуйте за то, чтобы такие автоматы убрали. Их можно заменить множеством вкусных альтернатив без сахара.
Клинические испытания показывают, что, когда работодатели убирают сладкие напитки из рабочего пространства, где они доступны каждому, работники теряют в среднем 1,5 см в окружности талии в течение 10 месяцев,
— сказала Шмидт.
Если побороть свою тягу тяжело, выбирайте такие маршруты, чтобы не проходить мимо подобных автоматов. А детям давайте с собой в школу полезные перекусы, чтобы не было соблазна купить батончик и сок на перемене.
С глаз долой, из сердца вон!
Не забудьте также навести порядок на кухне.
Договоритесь всей семьей не покупать сладкие вредные продукты и напитки. Исключение делайте, например, для кваса в жаркую погоду, и то, только на улице. Исследования показывают, что бороться с потреблением сахара лучше всего вместе, а не поодиночке. Если вся семья откажется от вредных сладостей и уберет их подальше, диету станет соблюдать проще.
Даже если отказ от сладостей и газированных напитков дома не поможет вам перестать думать о них, это хотя бы даст вам время побороть желание побаловать себя.
Боритесь со стрессом
Составьте план борьбы с психологическим стрессом, вызванным отказом от сахара.
Тяга к сладкому вполне реальна. И существуют простые, научно обоснованные стратегии борьбы с ними. Они помогают расслабиться и не реагировать на желание перекусить чем-то сладким — это называется «преодолеть побуждение».
В Интернете есть бесплатные медитации, которые могут помочь.
Замените магазинные сладости на полезные
Сушилка для овощей и фруктов поможет вам заготавливать джемы и пастилу с минимальным добавлением сахара. А сушены ломтики фруктов и вовсе могут стать здоровой альтернативой любым сладостям.
Если без выпечки никак, пеките сами, контролируя количество сахара, которое добавляете в тесто. Уменьшить его помогает добавление пряностей, к примеру, цедры лимона, молотой корицы, ванилина. Они придают выпечке аппетитный вкус и аромат, не полагаясь в этом только на сахар.
Взрослые женщины должны ограничиваться 6 чайными ложками добавленного сахара в день, мужчины — 9 чайными ложками, дети — 4 чайными ложками. А малышам до 2 лет сахар давать вообще нежелательно,
— отметила доктор Шмидт.
Покупая готовые сладкие продукты, отслеживайте на упаковке данные о том, сколько в них содержится сахара в граммах и берите только те, в которых его количество минимально.