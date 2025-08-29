Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

В России выявили первого пациента, заразившегося лихорадкой чикунгунья.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пациент с подтвержденным диагнозом госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, после чего обратился за медпомощью и был доставлен в инфекционное отделение.
Вспышки лихорадки чикунгунья чаще всего фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В 2025 году инфекция распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении.
Недавно вспышка произошла и в Китае. Там в начале августа выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья за неделю.
В Боткинской больнице также озвучили прогноз заболеваемости лихорадкой чикунгунья. От человека к человеку вирус не передается. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов отметил, что опасность завоза лихорадки чикунгунья сохраняется.
Основные симптомы заболевания: подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. Тяжелое течение и летальные исходы встречаются редко.