Тайны бодрости: действительно ли чай и кофе основные борцы с усталостью

Остались ли у кофе нераскрытые тайны, и как кофеин помогает человеку побороть симптомы усталости.
Ключевой механизм действия кофеина заключается в блокировке аденозина — нейромодулятора, который отвечает за расслабление и сонливость. В результате человек действительно может почувствовать себя лучше даже после бессонной ночи.
По словам врача, умеренное потребление кофе может улучшить память, внимание и скорость реакций. Однако злоупотребление кофеина может привести к раздражительности и даже бессоннице.
У многих возникает вопрос – сколько чашек кофе в день не будет вредить здоровью. Медики придерживаются мнения, что взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе до 400 мг в день – это примерно 4 чашки кофе.
«Важно прислушиваться к своему организму. Если вы заметили, что кофе влияет на ваше ночное самочувствие, стоит уменьшить его количество или время употребления»,
– отмечает эксперт.
По заверению эксперта, кофеин может быть полезным для повышения уровня энергии, однако его следует употреблять с умом.