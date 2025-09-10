Тайны бодрости: действительно ли чай и кофе основные борцы с усталостью

От /

Остались ли у кофе нераскрытые тайны, и как кофеин помогает человеку побороть симптомы усталости.

Фото: PxHere
В беседе с RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко отметила, что и в кофе, и в чае содержится кофеин, который и помогает человеку ощутить прилив сил.

Ключевой механизм действия кофеина заключается в блокировке аденозина — нейромодулятора, который отвечает за расслабление и сонливость. В результате человек действительно может почувствовать себя лучше даже после бессонной ночи.

Найти кофеин можно также в энергетиках и некоторых безалкогольных напитках. Максимальное его действие чувствуют те, кто не привык к его регулярному потреблению, чего не скажешь о постоянных потребителях – у них вырабатывается толерантность.

По словам врача, умеренное потребление кофе может улучшить память, внимание и скорость реакций. Однако злоупотребление кофеина может привести к раздражительности и даже бессоннице.

Кофеин – удивительный алкалоид. Он остается в организме в среднем от 3-х до 5 часов, но у курильщиков выводится быстрее. Сложно будет заснуть, если выпить что-либо кофеиносодержащее за 6 часов до сна.

У многих возникает вопрос – сколько чашек кофе в день не будет вредить здоровью. Медики придерживаются мнения, что взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе до 400 мг в день – это примерно 4 чашки кофе.

Чтобы пить кофе без ущерба для сна, важно делать последний стакан кофе стоит выпить не позже 15:00-16:00. Некоторые люди могут пить кофе позднее, но на то влияют индивидуальные факторы работы организма, на которых и нужно сосредоточиться.

«Важно прислушиваться к своему организму. Если вы заметили, что кофе влияет на ваше ночное самочувствие, стоит уменьшить его количество или время употребления»,

– отмечает эксперт.

По заверению эксперта, кофеин может быть полезным для повышения уровня энергии, однако его следует употреблять с умом.

Прокрутить вверх