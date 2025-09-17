Новгородцам предоставили инструкцию для записи к врачу онлайн по направлению

Новгородцам рассказали, как получить запись к врачу онлайн по выписанному направлению.
Как сообщает ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона, жителям Новгородской области выпустили памятку, чтобы быстро записаться на прием к врачу по полученному направлению без обращения непосредственно в регистратуру.
Записаться к нужному медику можно через портал «Госуслуги». Для этого необходимо открыть учетную запись конкретного пользователя и выбрать раздел «Здоровье», отображаемый на главной странице. Далее нужно нажать на пункт «Запись на прием к врачу».
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что воспользоваться услугой записи по направлению можно только для себя. Записать близкого по приведенному алгоритму не получится.
Система автоматически определит регион записи после входа в учетную запись. После нужно выбрать опцию «Записаться по направлению» и указать медицинское учреждение, специалиста, к которому выдан талон.
После всех манипуляций пользователь выбирает подходящие дату и время приема.