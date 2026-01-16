Минздрав включил 15 новых сложных операций в ОМС

В 2026 году в программу ОМС добавили 15 новых видов высокотехнологичной помощи — теперь россияне могут получать их бесплатно по полису.
Среди них — комбинированное лечение рака мочевого пузыря (резекция + фотодинамическая терапия), фотодинамическая терапия при раке пищевода, лапароскопическое шунтирование, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, лазерные вмешательства на глазах с навигацией и другие. Об этом сообщили в Минздраве 16 января.
Теперь при раке мочевого пузыря на ранней стадии можно избежать удаления органа — всё делается через уретру, без разрезов, уточнил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Его слова приводит ТАСС. В офтальмологии же появилась доступная высокоточная коагуляция сетчатки и восстановление конъюнктивы — раньше эти процедуры платили сами пациенты.
Ранее Мойка78 рассказывала, что в России к 2030 году планируется внедрить в систему ОМС возможность пересадки органов от доноров-свиней.