В Петербурге за неделю выявили один случай клещевого боррелиоза

В Петербурге за неделю выявили одну жертву укуса клещей. Речь идет о заболевании клещевой боррелиоз.
Такие данные 11 апреля сообщает Роспотребнадзор по Петербургу.
Как рассказали в ведомстве, за неделю в медучреждения города — с 5 по 11 апреля — обратилось 70 человек с жалобами на нападение этих членистоногих. Неделей ранее только 18 человек.
За предыдущую неделю заболело два человека клещевым боррелиозом.
Правда, в самом городе клещи атаковали только 14 человек. Остальные случаи произошли в Ленобласти.
В лидерах по укусам Пушкинский и Невский районы — по 4 случая. В Красногвардейском — 2. По одному случаю в Петродворцовом, Выборгском, Фрунзенском и Красносельском районах.