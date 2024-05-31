Зачем в жару прыгать в ванну, куда вылито 2 литра молока

Лето – это не только отпуск и развлечения под открытым воздухом, но и солнечные ожоги. Правильно питаться, затенять кожу одеждой и пользоваться солнцезащитным кремом – всех этих мер может оказаться недостаточно, особенно если нарушать другие правила загара.
Кроме того, некоторые люди добровольно подставляют свое тело под палящие лучи солнца, несмотря на пугающие факты о загаре.
Тогда это точно солнечный ожог. Он требует принятия срочных мер, которые позволят коже быстро восстановиться.
Вот несколько народных средств, которые придут на выручку при солнечных ожогах.
Алое
Это целебное растение обладает целым набором положительных качеств, в том числе способностью быстро восстанавливать небольшие повреждения кожи. Чтобы использовать его при солнечных ожогах, удалите острые колючки, разрежьте мясистый лист вдоль и приложите его к болезненному месту. Также мякоть можно выскрести ложкой, измельчить и приложить к месту ожога.
Ванна с молоком
Молоко поможет успокоить воспаленную после солнечного ожога кожу. Белки цельного коровьего молока позволяют уменьшить воспаление и снять покраснение. Ванна должна быть прохладной – для нее смешайте холодное молоко и теплую воду (1-2 стакана молока на ванну воды).
Белки и жиры молока помогают сформировать тонкий защитный барьер на слегка «подгоревшей» коже. Молочная ванна способствует заживлению кожи и защищает ее негативных факторов окружающей среды.
Пахта
Еще одно эффективное средство для восстановления кожи – пахта, или обезжиренные сливки, которые остаются после приготовления сливочного масла. Для проявления целебных свойств ее достаточно нанести непосредственно на солнечный ожог на 10–20 минут или добавить в прохладную ванну.
Ванна с овсянкой
Овсянка является эффективным противовоспалительным средством, успокаивающим раздраженную и воспаленную кожу.
Овсяные ванночки — отличный способ повысить уровень увлажненности кожи, чтобы позволить ей восстановиться после ожога и меньше шелушиться (облазить). Овсянка также помогает облегчить зуд, который возникает, когда большинство солнечных ожогов начинают заживать.
Есть простой способ приготовить овсяную ванну: для этого положите овсяные хлопья в марлевый мешочек, а затем бросьте их в горячую воду. Как только она остынет до комфортной температуры, полежите в ней не менее 15-20 минут.
Теплая вода
Если под рукой нет ни алоэ, ни овсянки с молоком, можно принять просто ванну без добавок. Только ни в коем случае не горячую – это вызовет ухудшение болезненных ощущений и еще более сильное раздражение, чем прежде.
Эфирное масло лаванды
Эфирные масла, в том числе эфирное масло лаванды, оказывают успокаивающее действие на кожу. Его можно наносить с помощью ватного тампона на болезненные участки, предварительно убедившись, что средство не вызывает аллергию.
Ванна с молоком, овсянкой и лавандой
Можно совместить пользу большинства перечисленных народных средств. Для этого предлагаем вам рецепт молочной ванны для лечения солнечных ожогов:
- прохладная вода,
- 2 стакана сырых овсяных хлопьев,
- 1-2 стакана любого на ваш выбор,
- несколько капель эфирного масла лаванды.
Наполнив ванну теплой водой, добавьте овсянку и молоко и полежите 15–20 минут. Пейте много воды, поскольку солнечные ожоги обезвоживают кожу. После ванны нанесите мякоть алоэ или огурца, чтобы заживить кожу.