Как жить в жару гипертоникам

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Гипертония или повышенное кровяное давление уже давно перестала быть болезнью пенсионеров. Молодые люди сплошь и рядом страдают от этого недуга практически наравне с пожилыми.

Как следует из отчета Росстата «Здравоохранение в России 2023», в течение двух лет (2020-2022) в России на 12,71% увеличилось число гипертоников. Причинами возникновения заболевания являются стрессы, потребление вредной пищи и снижение физической активности. На сегодняшний день практически каждый восьмой россиянин (12,59%) имеет проблемы с повышенным давлением.

Гипертония опасна тем, что действует на все органы, ухудшая общее самочувствие, и может стать причиной инфаркта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инсульта или гипертрофии миокарда левого желудочка. Мойка78 вместе с врачами рассказывает, как гипертоникам пережить накрывшую Петербург жару с минимальным ущербом для здоровья.

Как облегчить состояние и избежать обострений

Фото: PxHere

Известный кардиолог Нана Погосова в интервью aif.ru рассказала, что любые климатические условия, которые выходят за рамки привычного, являются небезопасными для пациентов со сниженной терморегуляцией или кардиологическими заболеваниями. Для таких людей пребывание на холоде может вызвать спазм коронарных сосудов, а на жаре, особенно в условиях города, колебания артериального давления и нарушения ритма сердца.

Поэтому важно помнить пять основных правил поведения в жаркую погоду:

  • Не находиться под прямыми лучами солнца, особенно в период с 12.00 до 17.00. Это повышает не только сердечно-сосудистый, но и онкологический риск.
  • Сократить физическую активность, в том числе на огороде. Заниматься физкультурой на воздухе рекомендуется либо ранним утром, либо вечером. По словам Погосовой, пациентам, которые перенесли сосудистые заболевания, необходимо обратиться в кардио-реабилитационный центр, где врачи специально подберут им программу тренировок и расскажут, когда и как выполнять упражнения.
  • Необходимо постоянно следить за давлением и пульсом, принимать все назначенные врачом лекарства: препараты, снижающие давление, антикоагулянты и другие кардиологические средства.
  • Отказаться от жирной, тяжелой пищи, переработанного мяса в пользу овощей, фруктов и зелени. Вместо мяса рекомендуется употреблять рыбу, куриную или индюшачью грудку, грибы, бобовые, а также молочный белок.
  • Избегать резкого охлаждения. Погосова пояснила, что резкий температурный контраст нежелателен для пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом, с нарушениями ритма сердца и выраженной гипертонией. Поэтому лучше в жаркий день не вставать под ледяной душ и не прыгать в очень холодную воду. Баня тоже не показана.

Три важных правила от доктора Мясникова

Фото: Мойка78

В рамках своей медицинской программы известный доктор Александр Мясников дал ценные советы людям с гипертонией: что им не следует делать в жаркую погоду. Самое, по его словам, важное – регулярно принимать лекарство, иначе остальные рекомендации будут бессмысленны.

Истина первая: в жару не пить сладкую газированную воду

Выпивая газировку, гипертоник усиливает отек сосудистой стенки и увеличивает объем циркулирующей плазмы. Вода сама по себе в организме не удержится, а вот если там есть соль, это неминуемо произойдет. По мнению Мясникова, летом будет лучше пить обычную воду и избегать обезвоживания, однако даже воду важно употреблять в умеренном количестве.

«Но там надо просто пить адекватное количество жидкости, следуя не рекомендациям из интернета или доктора Мясникова, а просто чувству жажды»,

– пояснил врач.

Истина вторая: не стоять в положении вниз головой подолгу

Рекомендация относится к тем, что любит в таком положении работать на огороде или в саду. В момент, когда человек выпрямляется, может произойти  так называемый ортостатический коллапс – снижение перфузионного давления головного мозга, вызывающее головокружение, вплоть до обморока.

«Вообще гипертоникам вниз головой стоять и работать не стоит. Тем более, в жару»,

– резюмировал Мясников.

Истина третья: при повышении давления не пытаться быстро его снизить

По словам Мясникова, если принять препарат для быстрого, а не постепенного снижения давления, такой как, к примеру, нифедипин, то это может закончиться инфарктом и инсультом. Поэтому для того, чтобы снизить давление, врач порекомендовал лечь в темной комнате и принять успокаивающее, после чего терпеливо дожидаться врача. Если давление повысилось не сильно, можно сделать то же самое, но скорую помощь вызывать лишь в том случае, если улучшения не наблюдаются.

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