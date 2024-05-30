Как жить в жару гипертоникам

Гипертония или повышенное кровяное давление уже давно перестала быть болезнью пенсионеров. Молодые люди сплошь и рядом страдают от этого недуга практически наравне с пожилыми.
Гипертония опасна тем, что действует на все органы, ухудшая общее самочувствие, и может стать причиной инфаркта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инсульта или гипертрофии миокарда левого желудочка. Мойка78 вместе с врачами рассказывает, как гипертоникам пережить накрывшую Петербург жару с минимальным ущербом для здоровья.
Как облегчить состояние и избежать обострений
Поэтому важно помнить пять основных правил поведения в жаркую погоду:
- Не находиться под прямыми лучами солнца, особенно в период с 12.00 до 17.00. Это повышает не только сердечно-сосудистый, но и онкологический риск.
- Сократить физическую активность, в том числе на огороде. Заниматься физкультурой на воздухе рекомендуется либо ранним утром, либо вечером. По словам Погосовой, пациентам, которые перенесли сосудистые заболевания, необходимо обратиться в кардио-реабилитационный центр, где врачи специально подберут им программу тренировок и расскажут, когда и как выполнять упражнения.
- Необходимо постоянно следить за давлением и пульсом, принимать все назначенные врачом лекарства: препараты, снижающие давление, антикоагулянты и другие кардиологические средства.
- Отказаться от жирной, тяжелой пищи, переработанного мяса в пользу овощей, фруктов и зелени. Вместо мяса рекомендуется употреблять рыбу, куриную или индюшачью грудку, грибы, бобовые, а также молочный белок.
- Избегать резкого охлаждения. Погосова пояснила, что резкий температурный контраст нежелателен для пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом, с нарушениями ритма сердца и выраженной гипертонией. Поэтому лучше в жаркий день не вставать под ледяной душ и не прыгать в очень холодную воду. Баня тоже не показана.
Три важных правила от доктора Мясникова
Истина первая: в жару не пить сладкую газированную воду
Выпивая газировку, гипертоник усиливает отек сосудистой стенки и увеличивает объем циркулирующей плазмы. Вода сама по себе в организме не удержится, а вот если там есть соль, это неминуемо произойдет. По мнению Мясникова, летом будет лучше пить обычную воду и избегать обезвоживания, однако даже воду важно употреблять в умеренном количестве.
«Но там надо просто пить адекватное количество жидкости, следуя не рекомендациям из интернета или доктора Мясникова, а просто чувству жажды»,
– пояснил врач.
Истина вторая: не стоять в положении вниз головой подолгу
Рекомендация относится к тем, что любит в таком положении работать на огороде или в саду. В момент, когда человек выпрямляется, может произойти так называемый ортостатический коллапс – снижение перфузионного давления головного мозга, вызывающее головокружение, вплоть до обморока.
«Вообще гипертоникам вниз головой стоять и работать не стоит. Тем более, в жару»,
– резюмировал Мясников.
Истина третья: при повышении давления не пытаться быстро его снизить
По словам Мясникова, если принять препарат для быстрого, а не постепенного снижения давления, такой как, к примеру, нифедипин, то это может закончиться инфарктом и инсультом. Поэтому для того, чтобы снизить давление, врач порекомендовал лечь в темной комнате и принять успокаивающее, после чего терпеливо дожидаться врача. Если давление повысилось не сильно, можно сделать то же самое, но скорую помощь вызывать лишь в том случае, если улучшения не наблюдаются.