Врачи рассказали, чем опасен сон в жаркой комнате

Приход летнего тепла неизбежно приводит к том, что в помещениях становится душно. А между тем, если спать в душной комнате, можно получить проблемы со здоровьем. Об этом СМИ рассказали сразу несколько врачей.
Оптимальным считается сон в помещении, где температура не превышает +22 градуса. Мойка78 собрала все потенциальные опасности, которые ждут тех, кто спит в более жаркой комнате.
Тромбы и рост артериального давления
Невролог Екатерина Демьяновская рассказала RT, что сон при высокой температуре в помещении провоцирует повышенное потоотделение. Вместе с потом из организма выводятся полезные минералы, без которых нормальная работа сердечно-сосудистой системы невозможна.
Если дома нет кондиционера, врач порекомендовала принять перед сном теплый душ.
Головная боль, слабость и сонливость
Врач-терапевт Марина Лебедева рассказала rambler.ru, что сон в комнате с открытыми окнами, если на улице температура не опускается ниже +18 градусов, грозит обострением хронических заболеваний, нарушениями в работе сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем.
После сна в комнате, где температура превышает +20 градусов, может возникнуть сонливость, головная боль, слабость, симптомы тахикардии, ощущение, что сердце работает с перебоями. Могут наблюдаться отеки ног и лица. Утром человек чувствует слабость и тошноту.
Проблемы со сном
Выспаться полноценно в душном помещении просто невозможно. Как рассказала невролог-сомнолог Елена Царева радио Sputnik, глубокий сон, необходимый для полноценного отдыха, наступает при засыпании в прохладной комнате. Если прохлады нет, сон будет поверхностным и тревожным, нормального отдыха он не даст.
Врач порекомендовала проветривать комнату перед сном и спать в одиночку, убрав одеяло и заменив его простыней. Это поможет избежать дополнительного перегрева.
Приступы астмы
Пытаясь скомпенсировать духоту и уснуть, люди включают на ночь вентиляторы. Об опасности такой привычки предупредил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.
По словам специалиста, это может вызвать приступ астмы.
Это может спровоцировать обострение аллергии и приступ астмы.
Врач напомнил, что использовать вентилятор можно при температуре в помещении не выше +30 градусов, иначе человек почувствует себя не лучше, а хуже, заработав обезвоживание.