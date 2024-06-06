Стоматолог назвал причину развития неправильного прикуса у взрослых

Дефекты прикуса могут развиваться и во взрослом возрасте. Что провоцирует нарушения, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог Александр Завалюк.
По его словам, прикус может испортиться даже после 40 лет. Нередко это возникает на фоне прогрессирования патологий, не вылеченных еще в детстве или юношестве.
Усугубить проблему может потеря зубов. Поэтому в такой ситуации следует провести протезирование, и очень важно, чтобы оно было выполнено качественно.
Также повлиять на развитие дефектов прикуса может наличие заболеваний зубочелюстной системы – от кариеса до дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.
«Впрочем, эти причины могут вызывать развитие дефектов прикуса даже у тех взрослых, у которых данные патологии в детстве не наблюдались. Причина заключается в функциональной перегрузке зубов и пародонта (тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке)»,
– отметил стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что потеря даже одного зуба серьезно повышает нагрузку на всю челюсть. Она начинает неравномерно перераспределяться, из-за чего вокруг дефекта могут появиться смещения. Это происходит и у пациентов с кариесом, которых боль и дискомфорт заставляют постоянно жевать на другой стороне.