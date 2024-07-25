Мурашко предупредил о риске ранней смертности из-за недосыпа

Люди, которые спят меньше шести часов в сутки, имеют на 30% более высокий риск ранней смертности. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко выступил на форуме «Здоровое общество». Там министр сообщил, что люди с продолжительностью сна менее шести часов имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также на 30% повышается риск ранней смертности, сообщило РИА Новости.
Кроме того, глава Минздрава заявил, что недостаток сна может снижать когнитивные функции человека и производительность труда на 40%.
Министр также рассказал, что если человек будет спать меньше пяти часов в день, у него на 50% становится выше вероятность развития ожирения.
На здоровье также негативно влияет хронический стресс – он может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%, рассказал Мурашко.