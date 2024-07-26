Высоцкий и райские яблоки! Варим яблочное варенье: пять необычных рецептов и главные ошибки

Сезон варенья стартовал. Хозяйки вовсю заставляют полки заготовками, а кто-то уже даже готовыми банками с вареньем и повидлом из абрикосов, персиков, малины и клубники забил их (как автор этого текста). Не стоит забывать, что уже поспела черника и черная/красная смородина. Для них тоже выделите место в квартире или на даче.
Варенье из райских яблок
У Владимира Высоцкого есть нервное стихотворение «Райские яблоки». Оно большое, дадим небольшую часть.
Я когда-то умру — мы когда-то всегда умираем.
Как бы так угадать, чтоб не сам — чтобы в спину ножом:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем
Не скажу про живых, а покойников мы бережём.
В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок
И ударит душа на ворованных клячах в галоп!
В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок…
Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.
По вкусу не очень, на любителя. Но преображаются после первых заморозков. Говорят, что вкус незабываем. Варенье можно делать и до того, как мороз коснётся райских яблок.
Плодоножку фруктов необходимо коротко обрезать, а для приготовления использовать цельные плоды.
Ингредиенты
- 1 килограмм райские яблоки;
- 1,3 килограмма сахар;
- 0,6 литра вода;
- 5 грамм корица.
Приготовление
- Фрукты необходимо вымыть, сложить в кастрюлю, залить водой (1,5 стакана) и бланшировать 2-3 минуты, после чего вынуть.
- В сироп добавляется 0,5 килограмма сахара. Его доводим до кипения. Далее необходимо вновь положить фрукты и варить 4-5 минут. Снять крышку на 3-4 часа и дождаться полного остывания массы.
- Вскипятить еще 3-4 минут и остужать в течение 3-4 часов. Процедура проделывается еще два раза.
- В конце вода и сахар соединяются. Получившийся сироп нужно влить в варенье и добавить корицу, после чего прокипятить 5-7 минут.
Яблочное варенье с грушей
Приготовленное из груш и яблок варенье содержит витамины и микроэлементы, а также отличается низкой калорийностью.
Ингредиенты
- 500 грамм груши;
- 500 грамм яблок;
- 500 грамм сахар;
- 100 миллилитров вода.
Приготовление
- Плоды моют, после чего режут на кусочки. Можно снять кожуру.
- Фрукты засыпают сахаром и оставляются на несколько часов до появления сока и полного растворения сахара.
- Далее нужно влить в кастрюлю воду и довести до кипения, после чего варить массу на медленном огне, периодически снимать пену.
- Держать на медленном огне 30-40 минут, контролируя, чтобы кусочки плодов оставались целыми. Затем разложить по банкам.
Яблочное варенье с лимоном
К этому варенью в дополнение используются ванильный сахар и корицу.
Ингредиенты
- 2 килограмма яблок;
- 1 штука лимона;
- 3 грамма молотая корица;
- 2 килограмма сахара;
- 5 грамм сахара ванильного.
Приготовление
- Лимон обдать кипятком, после чего снять половину цедры и выдавить сок.
- Добавить сахар и перемешать. Всыпать ванильный сахар.
- Добавить яблоки, перемешать, оставить на несколько часов под крышкой.
- Варить на слабом огне, снимая пенку. Когда через 30-40 минут появятся мелкие пузырьки, это говорит о том, что варенье готово – его можно снимать с плиты.
Яблочное варенье с орехами
Для этого рецепта подойдут грецкие орехи, миндаль и фундук. Миндаль нужно залить кипятком, чтобы снять кожицу, а грецкие орехи и фундук подержать на горячей сухой сковороде.
Ингредиенты
- 1 килограмм яблок;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1,2 килограмма сахара;
- 200 грамм орехов.
Приготовление
- Яблоки нарезают дольками без сердцевины. Их нужно сбрызнуть лимонным соком.
- В воду добавляет сахар, который нужно растворить, доведя до кипения. После добавляются яблоки. Оставить без крышки на 3-4 часа.
- Всыпают орехи. Варить по 5-7 минут, а затем, выдерживая массу по 5-6 часов, повторить процедуру 3-4 раза.
Яблоки «Карамелька»
Кусочки яблок получаются целыми и карамельными. Можно использовать твердые и сочные плоды.
Ингредиенты
- 700 грамм яблок (после нарезки);
- 500 грамм сахара;
- 1,1 литр воды;
- 12 грамм соды.
Приготовление
- Яблоки необходимо очистить от кожуры и нарезать дольками. После чего залить водой и добавить соду.
- Дать настояться 30-40 минут, затем воду слить.
- В это время в сахар влить воду и проварить так, чтобы он полностью растворился.
- Залить сироп в яблоки и дать настояться 1 час. После прокипятить на медленном огне 15-20 минут. Пена снимается. Оставить на 3-4 часа.
- Повторить процедуру с кипячением и отстаиванием еще два раза.
Мы сознательно не давали рецепт яблочного варенья с брусникой. Все и так знают, что это идеальное сочетание фруктов.
Пять ошибок, которые вы можете совершить при варке яблочного варенья
- Вы не уделяете должного внимания этапу подготовки.
Важно внимательно подойти к подготовке основного ингредиента. Плоды необходимо тщательно перебрать — все подпорченные экземпляры должны быть выкинуты.
- Вы выбираете плохую посуду для варки.
Для того, чтобы приготовить достойное яблочное варенье, лучше отдать предпочтение тазу. За счет большого диаметра масса распределяется по поверхности более тонким слоем, благодаря чему варенье лучше и быстрее проваривается.
- Вы ошибаетесь в пропорциях.
В варке варенья важно запомнить идеальную пропорцию сахара и других ингредиентов — 1:1. Может показаться, что ягоды и фрукты и так достаточно сладкие, однако именно в варенье сахар отвечает не только за вкус, но и за правильную консистенцию.
- Вы не соблюдаете температурный режим.
Начинать варку варенья нужно на медленном огне, поскольку когда оно закипит в первый раз, образуется пенка, которую необходимо снять. Потом варенье остужают и варят повторно. Вторую и последующие варки можно делать на среднем огне.
- Вы боитесь пектина.
Если хочется, чтобы варенье было менее калорийным, рекомендуется использовать пектин – натуральный загуститель растительного происхождения, который содержится во многих фруктах. Однако важно помнить, что текстура будет отличаться от классической — варенье получится более желейным, похожим на джем или конфитюр.