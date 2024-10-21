Быть родителем — это тяжёлый труд и «огромное неудобство». Доктор Бекки Кеннеди дала 5 советов, которые помогут вам справиться

Спросите любого родителя, и он скажет вам, что воспитание детей сегодня сопряжено со стрессом: это постоянная нехватка времени, денег и сна; обязанности, которым нет конца; сложности с воспитанием; давление социальных сетей; неожиданные болезни и драмы. Список можно продолжать и продолжать.
И проблемы эти универсальны, независимо от страны.
Современное воспитание детей стало настолько напряженным, что главный хирург США доктор Вивек Мурти недавно выпустил рекомендацию, назвав родительский стресс проблемой общественного здравоохранения и призывая к изменениям на уровне политики и культуры.
«Когда стресс сильный или продолжительный, он может иметь пагубные последствия», — говорится в рекомендации ведущего врача страны. Он отмечает, что «41% родителей большую часть дня они находятся в таком стрессе, что не могут нормально функционировать, а 48% испытывают такой стресс, что чувствуют постоянную подавленность».
Последствия этого стресса отражаются не только на родителях, но и на детях.
Но жизнь с детьми не обязательно должна быть такой. Бекки Кеннеди, клинический психолог, специализирующаяся на воспитании детей и получившая известность во время пандемии своими работами, говорит:
Звучит почти как повод для гордости: я выжат как лимон». Это значит, что человек заботится о своих детях и буквально готов грызть землю ради их счастья. И когда я это вижу, я сразу говорю: нет, нет и нет. Такая самоотверженность – это ненормально.
Доктор Кеннеди, или др. Бекки, как ее называют в социальных сетях, является автором нескольких книг, в том числе «Хорошо внутри: руководство, как стать родителем, которым вы хотите быть».
Издание edition.cnn.com приводит цитаты доктора Кеннеди и ее советы по поводу воспитания.
По словам Кеннеди, воспитание детей всегда было трудным, но онлайн-тенденции современной жизни — с ее смартфонами, iPad, социальными сетями и видеоиграми — заставила людей ожидать мгновенного вознаграждения, не прилагая при этом никаких усилий:
Вам достаточно положить большой палец на iPad, и сразу получать дофамин, волнение и удовлетворение. В жизни же все не так — будь то отношения, воспитание детей или изучение математики, вам приходится прилагать большие усилия для отсроченного, очень отсроченного во времени удовлетворения.
Но мы по привычке пытаемся построить схемы для мгновенного результата с минимальными усилиями.
Это совершенно противоречит тому, как на самом деле устроен этот мир.
Иметь детей «чрезвычайно неудобно», отметила Кеннеди, но люди понимают это не сразу. Что можно сделать, чтобы изменить ожидания и снизить уровень стресса у себя и своих детей? Кеннеди привела пять советов на этот случай, опубликовав их в социальных сетях.
Совет 1. Замените самоотверженность на безусловное лидерство
Загонять себя в лохмотья, чтобы угодить всем, вредно для здоровья.
Детям не нужны самоотверженные мученики, детям нужны сильные лидеры. И забота о своих собственных потребностях является ключевым моментом в предотвращении родительского выгорания,
— говорит она.
Поэтому важно установить границы.
Границей могут быть слова: «Я сейчас недоступен, я сижу и пью кофе» или «Я гуляю один. Я вернусь через 20 минут. Я люблю тебя,
— сказала она.
Кеннеди предупредил, что ваши дети не только не поддержат вас, но и будут протестовать.
И это нормально. Вы можете подтвердить, что их чувства нормальны и закономерны, но сохранить при этом свои границы.
Так что, пожалуйста, выпейте кофе и прогуляйтесь — если и не со спокойной душой, то хотя бы без чувства вины.
Совет 2. Научитесь жалеть себя
Относитесь к себе так, как вы относитесь к любому, у кого тяжелая работа и кто испытывает трудности.
Я вам честно говорю: сострадание к себе не стыдно и не опасно, так что попробуйте прямо сегодня. Быть родителями трудно, и слишком часто мы забываем замечать и уважать все, что нам удается сделать на этом поприще», — сказала Кеннеди. «Не стесняйтесь использовать мою мантру:
«Быть родителями тяжело, потому что тяжело».
Положите руку на сердце и повторяйте эти слова, пока ваше тело немного не расслабится.
Совет 3. Работайте над ошибками вместо того, чтобы стремиться к совершенству
Когда вы совершаете ошибку – например, выходите из себя или не выполняете обещание – просто исправьте ситуацию.
Идеальных родителей не существует. У каждого из нас бывают моменты, когда мы хотели бы вернуться назад и поступить иначе. Но напомните себе, что детям не нужны идеальные родители — детям нужны родители, которые могут работать над своими ошибками.
Например, если вы сорвались, скажите:
Извини, что кричал на тебе. Наверное, тебе было страшно. Я постараюсь сохранять спокойствие, даже когда я расстроена. Я тебя люблю.
Совет 4. Расскажите, что вы чувствуете
Вы не обязаны переживать и волноваться в одиночку.
Помните: ни одно чувство само по себе не является столь разрушительным, как ощущение того, что свои чувства не с кем разделить. Найдите друга, родительскую группу, непредвзятое онлайн-сообщество — и расскажите о том, что вас волнует.
Поделитесь трудностями, с которыми сталкиваетесь, выслушайте советы, поделитесь опытом. Вы удивитесь, как много родителей хотят пообщаться на эту тему.
Более того, разговаривать о своих чувствах нужно и со своими детьми. Они должны понимать, что в конкретный момент времени мама злится не на них, а на соседку, а папа переживает из-за денег. Снимите маску, которую надеваете ради детей, и тем самым научите их быть человечными и сопереживать, а также избавите от стресса, поскольку дети всегда считают себя причиной плохого настроения родителей.
Совет 5. Не отказывайтесь от помощи
Совет в первую очередь направлен на то, чтобы давать себе возможность отдохнуть, оставляя ребенок с бабушкой, няней или отдав его в садик. Но если вы чувствуете сильнейшее эмоциональной выгорание, стоит также обратиться к терапевту или психологу, чтобы получить профессиональную консультацию и не подорвать здоровье.
Обращение за поддержкой не является признаком того, что с вами или вашим ребенком что-то не так — это признак того, что вы уделяете приоритетное внимание своему психическому здоровью и психическому здоровью вашего ребенка. И это то, чем можно гордиться,
— отметила доктор Кеннеди.