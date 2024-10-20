5 напитков, которые мгновенно согреют в холода

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На улице с каждым днем становится все холоднее, а выходить на свежий воздух все равно надо. Кто-то гуляет с собакой, кто-то идет пешком до места работы, провожает ребенка в школу или возвращается домой с остановки общественного транспорта.

Единственное желание у того, кто замерз – поскорее согреться. Помогут в этом безалкогольные напитки, способные согреть буквально мгновенно благодаря входящим в их состав ингредиентам. К тому же, они еще и очень полезные, поскольку имеют богатый состав.

Такие напитки можно взять с собой на прогулку или в поездку, налив в термос.

Мойка78 собрала рецепты пяти напитков на любой вкус, которые согреют в считанные минуты.

Чай с фруктами и корицей

Что понадобится:

  • 3 пакетика (или 3 чайные ложки) любого чая,
  • 3 литра кипятка,
  • 1,5 стакана сахара,
  • 0,5 стакана лимонного сока,
  • 0,5 стакана апельсинового сока,
  • ¼ чайной ложки молотой корицы,
  • ¼ чайной ложки молотой гвоздики.

Как приготовить:

Все, кроме чая, добавьте в воду кипятите 5-6 минут. Снимите с огня, добавьте в напиток чайные пакеты или заварку, оставьте под крышкой еще на 5 минут.

Лайфхак: такой чай можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней, разогревая порционно по мере необходимости.

Кофе с имбирем

Что понадобится:

  • 2-3 чайные ложки растворимого кофе,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • ½ чайной ложки молотого имбиря,
  • мускатный орех и гвоздика на кончике ножа.

Как приготовить:

Перемешайте все ингредиенты и ссыпьте их в сухую банку. Заваривайте по мере необходимости как обычный кофе.

Лайфхак: количество ингредиентов можно увеличить пропорционально, чтобы смеси хватило надолго.

Питательный гоголь-моголь

Фото: PxHere

Что понадобится:

  • 2 кружки жирного молока,
  • 3 яйца,
  • 5 чайных ложек сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного сахара,
  • мускатный орех на кончике ножа.

Как приготовить:

Взбейте миксером яйца и сахар. Молоко вылейте в кастрюлю, разогрейте до 60-70 градусов и добавьте в него яичную смесь при постоянном помешивании. Добавьте специи. Подавайте горячим.

Лайфхак: молоко можно заменить на питьевые сливки, сделав напиток еще более питательным.

Глинтвейн с соком

Что понадобится:

  • 1 апельсин,
  • 1 яблоко,
  • 1 столовая ложка меда,
  • 1 литр любого сока,
  • 1 стакан воды,
  • 4 зонтика гвоздики,
  • ½ палочки корицы,
  • 2 горошины душистого перца
  • ванилин и кармадон на кончике ножа,
  • ½ чайной ложки мускатного ореха.

Как приготовить:

Нарезанные на дольки яблоко и апельсин залить стаканом воды, кипятить 5 минут, добавить специи и сок, довести до кипения, выключить. Охладить до 60-70 градусов, добавить мед. Перемешать.

Лайфхак: сок можно заменить морсом. Особенно хорошо со специями сочетается клюквенный или морошковый морс.

Зеленый чай с имбирем

Что понадобится:

  • нарезанный на тонкие дольки корень имбиря (примерный объем 1 чайная ложка),
  • 500 мл кипятка,
  • 1 пакетик чая или 1 чайная ложка заварки,
  • 1 долька лимона,
  • корица на кончике ножа,
  • веточка свежей или сушеной мяты,
  • 1 чайная ложка меда.

Как приготовить:

Сложите все ингредиенты, кроме меда, лимона и заварки, в кастрюлю и доведите до кипения. Убавьте огонь и оставьте смесь греться еще 5 минут. Снимите с огня, добавьте пакетик чая и ломтик лимона. Через 5 минут процедите, добавьте мед.

Лайфхак: если добавить в напиток 1 чайную ложку измельченного корня свежей куркумы, то чай получится еще более согревающим (но приобретет специфический вкус).

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