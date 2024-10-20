5 напитков, которые мгновенно согреют в холода

На улице с каждым днем становится все холоднее, а выходить на свежий воздух все равно надо. Кто-то гуляет с собакой, кто-то идет пешком до места работы, провожает ребенка в школу или возвращается домой с остановки общественного транспорта.
Единственное желание у того, кто замерз – поскорее согреться. Помогут в этом безалкогольные напитки, способные согреть буквально мгновенно благодаря входящим в их состав ингредиентам. К тому же, они еще и очень полезные, поскольку имеют богатый состав.
Такие напитки можно взять с собой на прогулку или в поездку, налив в термос.
Мойка78 собрала рецепты пяти напитков на любой вкус, которые согреют в считанные минуты.
Чай с фруктами и корицей
Что понадобится:
- 3 пакетика (или 3 чайные ложки) любого чая,
- 3 литра кипятка,
- 1,5 стакана сахара,
- 0,5 стакана лимонного сока,
- 0,5 стакана апельсинового сока,
- ¼ чайной ложки молотой корицы,
- ¼ чайной ложки молотой гвоздики.
Как приготовить:
Все, кроме чая, добавьте в воду кипятите 5-6 минут. Снимите с огня, добавьте в напиток чайные пакеты или заварку, оставьте под крышкой еще на 5 минут.
Лайфхак: такой чай можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней, разогревая порционно по мере необходимости.
Кофе с имбирем
Что понадобится:
- 2-3 чайные ложки растворимого кофе,
- 1 чайная ложка молотой корицы,
- ½ чайной ложки молотого имбиря,
- мускатный орех и гвоздика на кончике ножа.
Как приготовить:
Перемешайте все ингредиенты и ссыпьте их в сухую банку. Заваривайте по мере необходимости как обычный кофе.
Лайфхак: количество ингредиентов можно увеличить пропорционально, чтобы смеси хватило надолго.
Питательный гоголь-моголь
Что понадобится:
- 2 кружки жирного молока,
- 3 яйца,
- 5 чайных ложек сахара,
- 1 чайная ложка ванильного сахара,
- мускатный орех на кончике ножа.
Как приготовить:
Взбейте миксером яйца и сахар. Молоко вылейте в кастрюлю, разогрейте до 60-70 градусов и добавьте в него яичную смесь при постоянном помешивании. Добавьте специи. Подавайте горячим.
Лайфхак: молоко можно заменить на питьевые сливки, сделав напиток еще более питательным.
Глинтвейн с соком
Что понадобится:
- 1 апельсин,
- 1 яблоко,
- 1 столовая ложка меда,
- 1 литр любого сока,
- 1 стакан воды,
- 4 зонтика гвоздики,
- ½ палочки корицы,
- 2 горошины душистого перца
- ванилин и кармадон на кончике ножа,
- ½ чайной ложки мускатного ореха.
Как приготовить:
Нарезанные на дольки яблоко и апельсин залить стаканом воды, кипятить 5 минут, добавить специи и сок, довести до кипения, выключить. Охладить до 60-70 градусов, добавить мед. Перемешать.
Лайфхак: сок можно заменить морсом. Особенно хорошо со специями сочетается клюквенный или морошковый морс.
Зеленый чай с имбирем
Что понадобится:
- нарезанный на тонкие дольки корень имбиря (примерный объем 1 чайная ложка),
- 500 мл кипятка,
- 1 пакетик чая или 1 чайная ложка заварки,
- 1 долька лимона,
- корица на кончике ножа,
- веточка свежей или сушеной мяты,
- 1 чайная ложка меда.
Как приготовить:
Сложите все ингредиенты, кроме меда, лимона и заварки, в кастрюлю и доведите до кипения. Убавьте огонь и оставьте смесь греться еще 5 минут. Снимите с огня, добавьте пакетик чая и ломтик лимона. Через 5 минут процедите, добавьте мед.
Лайфхак: если добавить в напиток 1 чайную ложку измельченного корня свежей куркумы, то чай получится еще более согревающим (но приобретет специфический вкус).