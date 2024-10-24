Хурмы в магазинах уже завались: кому ее нельзя есть

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Начался сезон хурмы – свежий урожай уже заполнил полки магазинов и прилавки на рынках. Эта ягода богата витаминами и микроэлементами, но порой может принести и вред. Кому она противопоказана, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Если говорить о полезных свойствах хурмы, то в ней содержится много бета-каротина. А он сохраняет красоту кожи и здоровое зрение. Еще ягода богата йодом, который нормализует работу щитовидной железы.

Кроме того, в плодах содержатся железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. Вкупе они повышают уровень гемоглобина, поддерживают водно-солевой баланс, улучшают работу печени и почек, развивают память, укрепляют нервную систему, нормализуют давление и пищеварение.

А вот диабетикам хурма может навредить. Все дело в том, что в ней много природных сахаров.

Также налегать на ягоду не советуют тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой. В период обострения панкреатита от хурмы лучше совсем отказаться.

«Кожура хурмы содержит много танинов — веществ, придающих ей вяжущий вкус. Танины образуют липкую массу, склеивая между собой кусочки пищи, вследствие чего они могут вызывать сильные запоры. Людям, имеющим склонность к их возникновению, стоит проявить осторожность при поедании хурмы. По той же причине не стоит давать эту ягоду маленьким детям»,

– добавили в ведомстве.

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