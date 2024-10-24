Эксперты рассказали, когда и как часто взвешиваться при похудении

Перестаньте взвешиваться в неподходящее время, и вы, возможно, начнете видеть лучшие результаты.
Стратегия по снижению веса будет более эффективной, если взвешиваться каждый день, считают эксперты. Применение точных электронных весов поможет двигаться к намеченной цели.
Исследования указывают на то, что для большего эффекта необходимо производить взвешивание каждый день, а не раз в неделю или время от времени. Лучшее время для этого – раннее утро, сразу после пробуждения и окончания гигиенических процедур (опорожнения мочевого пузыря), но до завтрака и чашки утреннего кофе. Одежды при этом должно быть надето минимум, например, только нижнее белье.
Поместите весы на твердую ровную поверхность, без коврового покрытия. Шатающееся или неровное основание может повлиять на показания. Стойте неподвижно, равномерно опираясь на обе ноги. Желательно стоять на весах босиком.
И еще две причины взвешивать по утрам:
- Это можно сделать частью ежедневной рутины, типа чистки зубов или переодевания пижамы. Можно даже взвешиваться сразу после посещения туалета, чтобы закрепить в голове этот ритуал и не забывать про него.
- Ежедневный контроль веса позволяет отслеживать динамику о вовремя корректировать диету.
При этом стоит помнить, что даже при похудении вес может колебаться в пределах 500-1000 г в разные стороны, и это нормально.
Что касается другого времени для взвешивания, то его тоже можно рассмотреть. Главное, чтобы это все же было ежедневно, и не после обильного приема пищи (вес будет завышен) или интенсивной тренировки (вес будет занижен, поскольку много влаги выходит с потом), сообщает издание Consumerreports.
Мнение экспертов
Вам необходимо знать, сколько вы весите, получая данные об этом каждый день. Это поможет контролировать свой вес и принимать более правильные решения касательно своего здоровья,
говорит Холли Уайт, доктор медицинских наук, профессор диетологии в Университете Алабамы в Бирмингеме.
Исследования последнего десятилетия подтверждают слова доктора Уайт. Они показали, что ежедневный контроль веса позволяет сбросить больше килограммов и не сорваться по сравнению с теми, кто взвешивается редко, но тоже пытается похудеть.
Это связано с нашей психикой: визуализация в виде цифр на весах является мотивацией, которая побуждает людей держать в себя в руках и не переедать или добавить больше физической активности.
В исследовании, которое было опубликовано в журнале Академии питания и диетологии за апрель 2015 года, приняли участие 47 мужчин и женщин с ожирением. Каждый из испытуемых придерживался одной и той же диеты на протяжение полугода.
У них также выработались более здоровые привычки, такие как отказ от ночных перекусов и физические упражнения в течение 30 и более минут в день.
В другом исследовании, опубликованном в мае 2015 года, ученые наблюдали за 162 испытуемыми с избыточным весом в течение двух лет. В течение этого периода больших результатов добились те, кто взвешивался каждый день и фиксировал свои результаты в таблице. Они же успешно сохранили достигнутые показатели (особенно мужчины).
Вам просто нужны напольные весы и лист миллиметровой бумаги, чтобы вы могли отслеживать закономерности,
— говорит Дэвид Левицкий, доктор философии, соавтор исследования и почетный профессор питания и психологии Корнелльского университета. Этот метод «заставляет вас осознавать связь между вашим питанием и вашим весом».
Обзор исследований, опубликованный в журнале Obesity в марте 2021 года, показал, что цифровые инструменты, такие как веб-сайты, мобильные приложения и умные часы, решают некоторые проблемы, связанные с составлением графиков.
Использование перечисленных инструментов для самостоятельного контроля веса, диеты и/или физической активности помогает потерять лишний вес.
Ежедневное взвешивание также имеет больше значение для людей в возрасте. Известно, что при неизменном рационе пожилые люди накапливают до 100 лишних калорий каждый день.
Но если вы об этом знаете, то сможете каждый день вносить небольшие изменения, например уменьшать размер порций или пропускать перекусы,
говорит доктор Левицкий.
Как и в любом правиле, в этом есть исключение. Если ежедневное взвешивание вызывает у вас повышенную нервозность и влияет на качество жизни, откажитесь от него. Психическое здоровье важнее.
Примечание для худеющих женщин
Врачи рекомендуют избегать взвешивания в дни, предшествующие менструации.
Причина в том, что женские половые гормоны и изменение их уровня могут вызывать колебания веса, что отразится на цифрах на весах.
Если же колебания веса очень значительные, рекомендуется обратиться к врачу.