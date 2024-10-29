5 минут не приговор: как долго мужчине надо быть активным в сексе

Половой акт, который длится меньше двух минут, является поводом для тревоги у мужчин.
Если мужчина столкнулся с такой проблемой, ему необходимо обратиться за помощью специалиста.
По словам сексолога Павла Фельдмана, опасения также должны вызывать проблемы с эрекцией, из-за которых мужчина не может осуществить полноценный половой акт.
Эксперт уточнил, что быстрая эякуляция не является проблемой, если она произошла из-за перевозбуждения, а после нее мужчина способен на более длительный половой акт. Об этом сексолог рассказал в беседе с News.ru.
Как объяснил Фельдман, нормой считается, когда половой акт длится от 5 до 10 минут без учета предварительных ласк, то есть это время самого проникновения.