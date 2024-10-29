Тайна северных оленей раскрыта: люди с какими цветом глаз видят ночью, как животные

Голубоглазые люди наиболее уязвимы перед ярким светом.
Глаза светлого оттенка содержат меньше защитного пигмента. Люди с такими глазами также имеют более широкий цветовой диапазон и различают больше оттенков, рассказала офтальмолог Нурлана Аксерова.
Она объяснила, что такие люди, к примеру, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую.
Аксерова отметила, что у людей с голубыми глазами самое острое сумеречное зрение.
Наименее уязвимыми к свету являются карие глаза.
Врач объяснила, что меланин, который входит в состав пигментного слоя сетчатки, отвечает за поглощение световых лучей, препятствуя отражению и рассеиванию света по сетчатке, что позволяет сохранить четкость изображения.
Поэтому повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами – серыми, голубыми и зелеными, то есть с теми, которые содержат меньше этого пигмента, бывает чаще.