Тайна северных оленей раскрыта: люди с какими цветом глаз видят ночью, как животные

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Голубоглазые люди наиболее уязвимы перед ярким светом.

Глаза светлого оттенка содержат меньше защитного пигмента. Люди с такими глазами также имеют более широкий цветовой диапазон и различают больше оттенков, рассказала офтальмолог Нурлана Аксерова.

Она объяснила, что такие люди, к примеру, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую.

Врач в беседе с News.ru также рассказала, что зимой северные олени меняют цвет глаз на голубой, чтобы увеличить их чувствительность во время полярной ночи, а летом вновь приобретают карий оттенок, чтобы не получить ожоги сетчатки.

Аксерова отметила, что у людей с голубыми глазами самое острое сумеречное зрение.

Наименее уязвимыми к свету являются карие глаза.

Врач объяснила, что меланин, который входит в состав пигментного слоя сетчатки, отвечает за поглощение световых лучей, препятствуя отражению и рассеиванию света по сетчатке, что позволяет сохранить четкость изображения.

Поэтому повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами – серыми, голубыми и зелеными, то есть с теми, которые содержат меньше этого пигмента, бывает чаще.

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