Эксперты назвали три самых вредных для здоровья диеты

Согласно ежегодному рейтингу US News & World Report, сыроедение, то есть способ питания, при котором человек употребляет только термически необработанную пищу и продукты в свежем виде, второй год подряд возглавило список самых вредных для здоровья диет.
Ежегодно собирается группа экспертов, от врачей до исследователей, которые занимаются вопросами снижения веса, чтобы оценить популярные диеты и определить самый здоровый способ питания.
При этом они также определяют диеты, которых следует избегать из-за чрезмерных ограничений, потенциальных побочных эффектов и небольших шансов на долгосрочный успех.
По мнению экспертов, худшие диеты для вашего здоровья в текущем году — сыроедение, низкоуглеводные диеты и снижение веса на коктейлях для похудения, сообщает businessinsider.com.
Список диет, которые эксперты считают нездоровыми, также включает низкоуглеводную диету Дюкана, диету Slimfast и программу снижения веса Гербалайф.
По мнению экспертов, тревожными признаками вредной диеты являются слишком строгие ограничения и отказ от целых групп продуктов.
Сыроедение назвали самым вредным для здоровья
Оценивая 30 диет по таким показателям, как полноценность рациона, простота соблюдения диеты и возможность придерживаться ее продолжительное время, эксперты присвоили сыроедению самый низкий балл.
В эту диету обычно включают:
- свежие фрукты и овощи,
- пророщенные или замоченные семена,
- растительные масла холодного отжима,
- свежевыжатые соки.
Эта преимущественно растительная диета, хотя некоторые люди включают в нее сырую рыбу или сырое мясо, несмотря на риск для здоровья.
Некоторые сторонники диеты утверждают, что сырая пища более питательна, на самом же деле термическая обработка некоторых овощей, зерновых и других ингредиентов повышает способность нашего организма усваивать содержащиеся в них питательные вещества.
Почему сыроедение вредно? Потому что на нем невозможно получить необходимые для здоровья вещества, прежде всего белок.
А еще это очень низкокалорийная диета, и ее соблюдение может привести к экстремальной потере веса, включая потерю мышечной массы и уменьшение плотности костей.
Наконец, по мнению группы экспертов, сыроедению трудно следовать в долгосрочной перспективе. К примеру, ее сторонникам сложно принимать пищу вне дома или участвовать в общественных мероприятиях, связанных с едой.
В 2023 году сыроедение также было признано самой вредной для здоровья диетой.
Низкоуглеводная диета (кето-диета) в пятерке антилидеров
Кето-диету эксперты назвали худшей из тех, которых можно придерживаться несколько лет подряд.
Рацион с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров подвергся критике за потенциальное включение нездоровых обработанных пищевых продуктов и слишком большого количества насыщенных жиров, а также за отказ от здоровых продуктов, включая фрукты, цельнозерновые продукты и некоторые овощи.
Впрочем, если в прошлом году кето-дета занимала 29-е место в рейтинге из 30-ти диет, то в этом году она поднялась на 25-е место. А все потому, что недавние исследования показали, что если кето-диета включает питательные продукты, такие как листовая зелень и полезные жиры, то может помочь при диабете и контроле веса.
Диета Дюкана на втором месте по вредности
Эта диета также ограничивает углеводы, но вместо того, чтобы налегать на жирное, рекомендует употреблять много белковых продуктов
По слухам, диеты Дюкана часто придерживаются знаменитости.
Диета включает несколько ступеней: от употребления только белков до постепенного включения в рацион некоторых овощей. Огромное количество ограничений также заставило экспертов включить эту диету в список самых сложных и вредных.
- Во-первых, диета Дюкана очень сложна в реализации.
- Во-вторых, недостаточно доказательств, что она вообще работает.
Какие еще диеты оказались в рейтинге самых опасных и вредных
Замыкают пятерку худших диет коммерческие стратегии, такие как Slimfast и Herbalife (27-е и 29-е места соответственно). В их основе лежит питание готовыми батончиками или коктейлями, которые якобы содержат все необходимое и позволяют худеть.
Экспертная группа заявила, что эти программы не формируют здоровые привычки питания, слишком опираются на обработанные пищевые продукты и не насыщают как следует.
Их можно использовать, но частично. К примеру, добавить в рацион протеиновые коктейли. Но для того, чтобы похудеть или набрать мышечную массу, они не являются обязательными.