Какие продукты могут помочь бросить курить

Помочь бросить курить могут продукты, в составе которых есть никотиновая кислота. Этот элемент содержится в растительной пище в виде витаминов РР.
Найти его можно, например, в баклажанах, картофеле и помидорах. Как объяснила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, доза никотиновой кислоты в продуктах питания очень мала, по сравнению с сигаретами, поэтому она не вызывает привыкания.
«Есть такое мнение, что если человек хочет бросить курить и его рацион будет состоять из продуктов, в которых содержится никотиновая кислота, то это поможет ему быстрее побороть вредную привычку»,
— рассказала врач в беседе с News.ru.
По словам Писаревой, доказанных исследований этого метода не проводилось. Поэтому нельзя утверждать, что такие продукты точно смогут помочь человеку в борьбе с вредной привычкой.