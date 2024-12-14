Роспотребнадзор: проверить качество курицы можно с помощью горячего ножа

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова рассказала, на что обратить внимание, чтобы выбрать качественное куриное мясо.
Важно изучить тушку: кожа качественного продукта будет чистая, бледно-желтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтеков. Также нужно понюхать курицу.
Еще один способ проверить качество продукта: проткнуть курицу горячим ножом. Испорченное мясо выдаст запах.
Качественный куриный фарш должен быть ровного красноватого оттенка, однородным, без кровяных сгустков. В составе должно быть указано только мясо, без красителей, консервантов и крахмала.
При выборе куриных колет обращать внимание стоит на состав: чем он натуральнее, тем лучше. Осмотреть нужно и упаковку – если она запотела, значит условия хранения могли быть нарушены.