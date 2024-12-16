В Минздраве одобрили клинические испытания препарата для лечения бесплодия

Минздрав России дало согласие на проведение клинических испытаний препарата для лечения мужского бесплодия.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в рамках программы по разработке и обеспечению доступности медицинских препаратов, основанных на клеточных технологиях и тканевой инженерии, ученые Московского государственного университета работают над созданием лекарства. Этот препарат разработан с использованием секретома мезенхимальных стромальных клеток человека и предназначен для лечения мужского бесплодия. Его слова цитирует РИА Новости.
Мойка78 сообщала о том, что фолиевая кислота, или витамин В9, — это жизненно необходимый микроэлемент, который играет важную роль в организме. Он может помочь предотвратить ранний климакс и мужское бесплодие. Например, больше всего витамина В9 можно найти в арахисе, печени трески и фасоли.