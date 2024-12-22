Чего надо бояться на новогодних праздниках

В преддверии новогодних торжеств желание веселиться и радоваться жизни становится особенно сильным, но не стоит забывать об опасностях.
Новогодние праздники с их массовыми гуляниями, запусками фейерверков после боя курантов и долгим пребыванием на холоде могут представлять опасность для здоровья. Чтобы избежать травм в новогодние праздники, необходимо заранее подготовиться. Доцент и профессор кафедры медицины катастроф РНИМУ имени Н.И. Пирогова Марина Костюченко рассказала о наиболее распространённых травмах, которые могут произойти в новогодние праздники.
Фейерверки
При использовании пиротехнических изделий необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями и выбирать подходящие места для запуска. По словам Костюченко, чаще всего люди получают ожоги и ранения рук, лица и глаз. Также распространены травмы пальцев, вплоть до их отрыва.
Она советует иметь при себе аптечку и телефон для вызова скорой помощи. В случае получения травмы важно незамедлительно оказать первую помощь. Если одежда горит, необходимо её потушить. При кровотечении следует остановить кровь и закрыть рану. Если есть ожоги, нужно охладить повреждённое место и наложить стерильную повязку.
Массовые гуляния
В период новогодних праздников нередко возникают ситуации, когда люди оказываются в давке и испытывают панику. Как подчеркнула Костюченко, иногда из-за скопления людей бывает сложно быстро покинуть место происшествия.
«Заранее продумывайте маршруты эвакуации при посещении уличных массовых гуляний, обязательно имейте заряженный телефон на случай необходимости вызова экстренных служб»,
— подчеркнула Костюченко. Ее слова цитирует пресс-служба университета.
Обморожения
Продолжительное нахождение на морозе может привести к обморожению. В первую очередь, по словам Костюченко, это касается конечностей: кистей рук, стоп, кончика носа и ушей.
Чтобы предотвратить обморожение, следует выбирать одежду, состоящую из нескольких слоёв, которая не будет стеснять движения. Также необходимо носить тёплые перчатки и обувь. Не стоит забывать о термосе с горячим чаем.
Как подчеркнула Костюченко, симптомы обморожения проявляются постепенно. Сначала человек может почувствовать лёгкое онемение в пальцах или кончике носа, а затем чувствительность может полностью исчезнуть.
При обнаружении симптомов обморожения, таких как потеря чувствительности или бледность кожных покровов, следует незамедлительно переместиться в тёплое место и вызвать скорую помощь. Для согревания поражённого участка тела можно использовать термоизоляционную повязку или тёплый шарф. Важно избегать применения горячей воды и растирания.