Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге за неделю выросла почти на 15%

Роспотребнадзоро рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Петербурге на прошедшей неделе.
По данным ведомства, с 9 по 15 декабря по сравнения с предыдущей неделей уровень заболеваемости оказался выше на 14,70%.
При этом темп распространения ОРВИ ниже ровня недельного эпидемиологического порога, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Чаще всего петербуржцы заражаются респираторными вирусами негриппозной этиологии.
Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что с середины декабря в стране ожидается рост гриппа и ОРВИ.
Специалисты также отмечают, что главная профилактика от гриппа – это вакцинация. Академик РАН Александр Горелов рассказывал, что привитые люди в 150 раз реже болеют и переносят болезнь в более легкой форме.