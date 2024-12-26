Просыпаться не буду неделю: инструкция для тех, кто планирует не вылезать из кровати на новогодние

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Зимний период часто становится настоящим испытанием для организма — короткий световой день, низкая физическая активность и пересушенный воздух из-за отопления могут негативно сказываться на качестве сна.

Фото: PxHere
Однако новогодние праздники на первый взгляд – это отличная возможность отоспаться. Тем более после конца года, который для многих оказывается очень непростым. Как правильно организовать режим отдыха, нужно ли «отсыпаться» по выходным и какие простые меры могут помочь спать крепче рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Как восстановить режим сна

Фото: PxHere

Дмитрий Карпенко рекомендует использовать увлажнители воздуха, чтобы создать более комфортные условия в спальне. Также в холодное время года люди чаще отказываются от активного образа жизни, предпочитая автомобили прогулкам, что дополнительно снижает качество сна. Для улучшения условий засыпания эксперт советует включить в вечерний распорядок пешие прогулки на свежем воздухе.

Еще одной распространенной ошибкой, по словам Геннадьевича, является попытка компенсировать недосып в выходные. Современные научные исследования подтверждают неэффективность и потенциальную опасность такого подхода. По словам эксперта, необходимо всегда поддерживать режим сна и бодрствования, независимо от дня недели.

Регулярный полноценный сон продолжительностью не менее семи часов ежедневно — залог здоровья и хорошего самочувствия.

Почему важен стабильный режим сна 

Фото: PxHere
Стабильный режим сна играет ключевую роль в поддержании как психологического, так и физического здоровья человека. По данным многочисленных исследований, нарушение режима сна, даже временное, может привести к сбоям в работе организма: ухудшению концентрации, снижению иммунитета и даже повышению риска хронических заболеваний. Постоянная смена времени пробуждения и отхода ко сну (например, при попытках «отоспаться» по выходным) сбивает циркадные ритмы, что может спровоцировать усталость, плохое настроение и нарушение обмена веществ.

Регулярный сон важен не только для взрослых, но и для детей. Привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время формирует у организма устойчивый внутренний «будильник», который способствует более быстрому засыпанию и легкому пробуждению. Даже в периоды новогодних праздников, когда есть соблазн отклониться от графика, стоит помнить, что стабильность режима — это залог здоровья.

Простые способы улучшить качество сна в праздники

Фото: pxhere

Для тех, кто хочет сохранить качество сна даже в праздничный период, существуют несколько эффективных и простых приемов. Во-первых, важно подготовить спальню: проветрить помещение, соблюдать режим влажности и убрать лишние раздражители, такие как яркий свет или шум. Помогут также светонепроницаемые шторы или специальная маска для сна.

Важным элементом подготовки ко сну является снижение уровня стресса. Перед сном можно включить медитацию, чтение или теплую ванну — такие ритуалы помогают расслабиться. Специалисты уверены, что отказ от гаджетов за час-два до сна значительно улучшает его качество. Синий свет от экранов снижает выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон.

Не стоит забывать и о роли питания. Легкий ужин, включающий продукты с высоким содержанием триптофана (индейка, орехи, сыры), способствует расслаблению и помогает быстрее заснуть. А вот от кофеина перед сном лучше отказаться, так как он стимулирует нервную систему и может затруднить процесс засыпания.

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