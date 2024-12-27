В Карелии начали в пять раз чаще болеть пневмониями

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе, в том числе в детских коллективах.
По его словам, в Карелии в 2024 году число больных пневмониями, включая детей, увеличилось более чем в пять раз, сообщает «ФедералПресс».
Охлопков сообщил, что в одной из республиканских больниц в прошлом году было пролечено 65 детей, а в этом году – уже 333 ребенка.
По его словам, сильный рост респираторных заболеваний, включая пневмонии, ожидается после новогодних праздников. Также эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе на сегодняшний день превышены на 20%.