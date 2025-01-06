Сон и прогулки помогут быстро сбросить вес после новогодних салатов

Для того, чтобы быстрее сбросить лишний вес после новогодних праздников, необходимо испытывать меньше стресса. Об этом и других способах борьбы с набранными килограммами рассказала врач-диетолог Алена Капустина.
В беседе с RuNews24.ru эксперт порекомендовала в первую очередь увеличить физическую активность. Начать стоит с небольших прогулок или зарядки по утрам. Увеличивать время и интенсивность тренировок нужно постепенно.
«Уменьшите порции еды и замените высококалорийные продукты на овощи, фрукты и белки»,
— рассказала Капустина.
Она также порекомендовала больше пить воды, которая помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма.
По словам диетолога, за день лучше есть 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания.
«И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ»,
— добавила Капустина.
Диетолог также призвала стараться избегать стресса: он может вызвать желание есть больше сладкого и мучного.
Если же проблема лишнего веса становится серьезной, стоит обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу, порекомендовала Капустина.