В Китае зафиксировали вспышку нового метапневмовируса: что известно

В большей части Китая зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. Об этом сообщили в управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.
Заболеваемость также растет и среди детей в возрасте 14 лет. Рост заражения уже вызвал огромную нагрузку на медицинские учреждения.
Сильнее всего болезнь распространяется в северных провинциях Китая.
Ранее в СМИ появилась информация, что больницы Китая заполнены из-за загадочного вируса.
Роспотребнадзор заявил, что ситуация, связанная с ростом новой болезни в КНР, отслеживается и держится на контроле.
Основные симптомы метапневмовируса схожи с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме. У людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей метапневмовирус может вызвать серьезные осложнения.