Минздрав опроверг информацию о сокращении больничных с 1 сентября

В Минздраве РФ опровергли информацию об изменениях порядка выдачи больничных с 1 сентября.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, накануне в СМИ стала распространяться информация о внесении изменений в порядок формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября.
Однако, по словам Кузнецова, заверения не соответствуют реальному положению дел. Перечисленные «изменения» пока что существуют только в теории – нововведения находятся на этапе обсуждения и проработки.
СМИ заявляли, что с 1 сентября в силу вступает новый порядок оформления листков нетрудоспособности. Согласно нему, если за полгода россиянин получал больничный четыре раза и более, документ может быть оформлен максимум на три дня.
Продлить больничный могла бы только после врачебная комиссия, на которую пациента направляет лечащий врач. Между тем, изменения на сегодняшний день приняты не были.