Биохакер раздала советы, как повысить продуктивность в рабочем пространстве

Специалист по биохакингу рассказала, как повысить продуктивность и сохранить здоровье в рабочем пространстве.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова отметила, что игнорирование заботы о теле в конечном итоге может привести к заболеваниям, что негативно скажется на работоспособности.

По словам Молостовой, для сохранения здоровья нужно создать эргономичное рабочее пространство, минимизируя напряжение как в теле, так и в психике. В современных реалиях все это тесно связано с телефонами.

Согласно исследованиям иностранных психологов, люди открывают свои мобильники до 150 раз в день, проводя в них около 5 часов в день, но только в том случае, если работа не связана со смартфонами. Если человек работает в телефоне, то общее время может возрасти в два, а то и в три раза.

Неудобная поза при использовании телефона может повлиять на осанку. Например, чрезмерная нагрузка на шейный отдел позвоночника может привести к проблемам с нервной системой.

Наклон головы может приводить к давлению на сонные артерии, что нарушает кровообращение в головном мозге и способствует кислородному голоданию. Как итог – человек хуже работает.

Исправить это можно. Молоствова советовала вместо написания текстовых сообщений использовать аудиосообщения, а также выполнять в течение дня специальную зарядку по расслаблению мышц.

Время, проведенное за телефоном, нужно ограничить, а также следить за положением тела во время работы – осанка должна быть прямая, а голова – не наклонена к груди.

По словам эксперта по биохакингу, индустриализация и урбанизация значительно изменили природные модели активности человека. Малоподвижный образ жизни – главная причина «омолаживания» различных заболеваний, в том числе сердечных патологий и диабета 2 типа.

Чтобы избежать проблем, важно двигаться и соблюдать баланс между работой и отдыхом.
