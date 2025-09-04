Биохакер раздала советы, как повысить продуктивность в рабочем пространстве

Специалист по биохакингу рассказала, как повысить продуктивность и сохранить здоровье в рабочем пространстве.
По словам Молостовой, для сохранения здоровья нужно создать эргономичное рабочее пространство, минимизируя напряжение как в теле, так и в психике. В современных реалиях все это тесно связано с телефонами.
Неудобная поза при использовании телефона может повлиять на осанку. Например, чрезмерная нагрузка на шейный отдел позвоночника может привести к проблемам с нервной системой.
Исправить это можно. Молоствова советовала вместо написания текстовых сообщений использовать аудиосообщения, а также выполнять в течение дня специальную зарядку по расслаблению мышц.
По словам эксперта по биохакингу, индустриализация и урбанизация значительно изменили природные модели активности человека. Малоподвижный образ жизни – главная причина «омолаживания» различных заболеваний, в том числе сердечных патологий и диабета 2 типа.