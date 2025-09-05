Можно ли детям есть грибы

Педиатр разъяснила, насколько безопасно потребление детьми грибов.
По словам педиатра, детям до двух лет не рекомендуется есть грибы. Причина заключается в своеобразном содержании веществ в продукте.
«Грибы содержат природный полисахарид, который называется хитин. Из него также состоит твердый наружный покров некоторых насекомых и членистоногих. Он почти не усваивается нашим организмом»,
– объяснила педиатр.
По словам Шадриной, впервые попробовать продукт могут дети с 2-х до 5 лет, но вкусить можно исключительно грибы, выращенные промышленным методом. К ним относятся шампиньоны. Грибы, которые находят в лесах, лучше пробовать в более осознанном возрасте – к 12 годам.
По словам эксперта, именно к данному периоду полностью формируется пищеварительная система ребенка, а значит, ЖКТ сможет переваривать тяжелую пищу.