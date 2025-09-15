«Контрол Лизинг» объявил о полной трансформации бизнеса и перезапуске продуктовой линейки

Компания «Контрол Лизинг» официально объявила о завершении масштабной трансформации бизнес-модели, которая охватила все ключевые направления деятельности: продуктовую линейку, риск-политику, кадровую структуру и стратегию взаимодействия с клиентами. В результате изменений компания выходит в публичное пространство с обновлённой концепцией и новым подходом к работе.
Новый продуктовый портфель
В центре обновлённой стратегии — расширение продуктовой линейки. Если ранее основным направлением были решения для крупных корпораций и компаний с обширными автопарками, то теперь «Контрол Лизинг» предлагает продукты, рассчитанные также на малый и средний бизнес (МСП).
«Мы опирались на накопленный опыт работы с большими корпоративными парками и смогли на его основе разработать уникальные решения, которые помогут в развитии не только крупным игрокам рынка, но и предпринимателям из сегмента МСП. Наш новый подход заключается в том, чтобы глубоко изучать бизнес клиента, его текущие задачи, перспективы роста и даже те потребности, которые он сам пока не видит. После анализа ситуации мы предлагаем комплексные решения, способные помочь в модернизации бизнес-модели и повысить эффективность работы», — подчеркнула Дарья Сильнягина, коммерческий директор компании «Контрол лизинг».
Клиентоориентированность как основа стратегии
Обновлённая модель компании предполагает переход к партнёрскому формату работы. В центре внимания — не разовая сделка, а долгосрочные взаимоотношения, направленные на поддержку бизнеса клиента.
«Контрол лизинг» выстраивает индивидуальные условия, исходя из специфики отрасли, сезонности работы и финансовых возможностей партнёров. В фокусе — поддержка тех, кто нуждается в модернизации оборудования, обновлении транспортных средств или расширении производственного парка.
«Для нас лизинг — это не просто финансовый инструмент. Это партнёрская модель, где мы вместе с клиентом ищем оптимальные решения, позволяющие бизнесу развиваться и адаптироваться к новым вызовам. Наша задача — стать тем звеном, которое помогает предприятиям модернизироваться и внедрять новые бизнес-модели», — добавила Сильнягина.
Кадровые изменения и новая корпоративная культура
Как сообщили в пресс-службе компании, важной частью трансформации стало обновление штата сотрудников. В компанию пришли новые специалисты с экспертизой в области риск-менеджмента, продуктовой разработки и корпоративных финансов. Это позволило выстроить более гибкую структуру, готовую оперативно реагировать на изменения рынка.
Была также пересмотрена система внутреннего обучения и повышения квалификации сотрудников. Теперь акцент сделан на формирование компетенций, необходимых для анализа бизнеса клиентов и разработки кастомизированных предложений.
Риск-политика и управляемый рост
Компания внедрила новую систему оценки рисков, которая позволяет более точно прогнозировать результаты сделок и минимизировать возможные потери. Это особенно важно в условиях экономической турбулентности и повышения требований к устойчивости финансовых институтов. Сбалансированный подход к рискам обеспечивает «Контрол Лизинг» возможность предлагать клиентам более доступные и предсказуемые условия финансирования.
Ставка на долгосрочные отношения
По сообщениям пресс-службы компании, одним из ключевых результатов трансформации стало формирование новой философии взаимодействия с клиентами. В компании уверены, что рынок уже давно перешёл от формата единичных сделок к необходимости долгосрочного партнёрства.
«Мы исходим из того, что лизинг — это не краткосрочный контракт, а долгосрочные партнёрские отношения. Мы готовы сопровождать клиента на протяжении всего жизненного цикла его бизнеса, помогая в адаптации к новым вызовам и стимулируя развитие. Для нас важно, чтобы сотрудничество было выгодным не только на старте, но и на протяжении многих лет», — подчеркнула Дарья Сильнягина.
Перспективы и дальнейшие шаги
В ближайшее время «Контрол Лизинг» планирует представить новые продуктовые решения, рассчитанные на ключевые отрасли экономики, а также анонсировать участие в профильных деловых мероприятиях. Компания намерена активно работать над расширением линейки продуктов, внедрением цифровых инструментов для удобства клиентов и дальнейшей интеграцией ESG-подходов в свою деятельность.
«Мы смотрим в будущее с уверенностью. Обновлённый «Контрол Лизинг» — это компания, которая не боится меняться и готова предлагать рынку действительно современные и эффективные решения. Я уверена, что наши клиенты почувствуют разницу уже в ближайшее время», — резюмировала коммерческий директор.
Пауза ради перемен
В течение года в компании намеренно воздерживались от активного присутствия в медиаполе. Это решение было связано с необходимостью сосредоточиться на внутренней трансформации, выработке новых стандартов и подготовке к масштабному перезапуску.
«Я думаю, что после долгого молчания мы должны начать именно с этого: «Контрол Лизинг» сознательно не выходил в информационное поле, потому что мы готовились к полной трансформации компании. Мы изменили всё — концепцию, подходы, продукты, риск-политику, кадровый состав и даже портрет нашего клиента», — отметила Наталья Любимова, руководитель пресс-службы компании «Контрол лизинг».
В компании подчёркивают, что трансформация — это не разовый процесс, а долгосрочная стратегия. «Контрол Лизинг» нацелен на последовательное развитие, расширение географии присутствия и усиление позиций в ключевых сегментах рынка. Следующим этапом станет запуск цифровых сервисов для клиентов, внедрение новых отраслевых программ и участие в государственных инициативах по обновлению транспортного и производственного парка. Всё это позволит компании не только укрепить позиции на рынке, но и сформировать репутацию надежного партнёра для бизнеса любого масштаба — от малого предпринимателя до крупнейшей корпорации.