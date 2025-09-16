За неделю заболеваемость ОРВИ в России выросла на 63%

В России за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 63,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным на 37-ю неделю года, зарегистрировано было более 696 тысяч случаев ОРВИ. Среди школьников рост составила 50%.
Также растет заболеваемость и коронавирусом. За неделю в стране выявили 15 тысяч случаев инфекции.
Весной в мире начал распространяться новый штамм коронавируса под названием Stratus. Выявлять его начали и в России. Симптомы напоминают классическую форму «омикрона» — повышенная температура тела, слабость и кашель. Отличительные особенности — выраженная сухость в горле и охриплость.