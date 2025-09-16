Где больше всего делают прививок от гриппа в Петербурге и Ленобласти

В каких районах Петербурга и Ленобласти местные жители делали прививки от гриппа больше всего на фоне растущей заболеваемости.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, осень вступила в свои законные права, и количество болеющих стремительно растет. Дети приносят респираторные заболевания из школ, в то время как родители подхватывают заразу на работе.
В результате за прошедшую неделю сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 86,3%, а в Ленобласти — на 31%. Больше всего в воздухе негриппозных респираторные вирусов.
Жители Петербурга тем временем активно прививаются. С начала вакцинации уколы от гриппа поставили более чем 584 тысячи человека, что составляет 10,43% населения. Лидером по числу поставивших прививки стал Курортный район, где уколы сделали 16,85% от общего числа жителей.
Также в числе лидеров Колпинский с результатом в 12,61% и Красногвардейский, где привились от гриппа 12,40% горожан. Замыкают топ-5 районов Василеостровский с результатом в 12,30% и Кронштадтский с общим процентом в 12,21 горожан.
В Ленобласти ко вторнику, 16 сентября, сделали прививку более чем 83 тысячи человек – около 4,2% населения. Чаще всего вакцины ставили жители Кировского района, с результатом в 8,78% от числа горожан и в Ломоносовском районе с общим процентом привитых в 8,42.
Также отличились Лужский и Всеволожский районы с результатом в 5,31% и 5,17% соответственно.
За прошедшую неделю в России ОРВИ подхватили более 696 тысяч человек. Новая статистика на 63,8% опережает число зараженных за первую неделю сентября.