Названы вредные привычки, день изо дня ускоряющие старение мозга

Эксперт обозначила топ-5 вредных привычек, которые убивают когнитивные функции день ото дня.
В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова отметила, что ключевые привычки, убивающие когнитивное здоровье – недостаток физической активности и умственной стимуляции.
По словам эксперта, именно обучение или решение головоломок замедляют старение мозга. Бездействие же приводит к раннему возникновению проблем с памятью.
Часто люди, решающие одновременно много задач хуже справляются с тестами, требующими когнитивной гибкости. По словам эксперта, чтобы улучшить когнитивные способности, лучше сосредоточиться на одной задаче за раз.
Также в числе вредных привычек – недосып. Именно сон отвечает за множество жизненно важных процессов в нашем организме, включая работу мозга, и его недостаток может привести к ухудшению памяти.
Еще одна неожиданная привычка, ускоряющая старение когнитивных функций – громкая музыка. Продолжительное прослушивание музыки через наушники на 50% громкости увеличивает риск атрофии мозга.
Частое использование соцсетей проявляется в повышенной активности в правой префронтальной коре мозга, что также связано с ухудшением концентрации внимания.
Чем больше человек отвлекается, тем больше усилий требуется, чтобы сфокусироваться – это может привести к снижению ухудшению качества жизни. Ввиду этого скроллинг соцсетей и медиа также стоит ограничить.
Молоствова подчеркивает, что человек, изменяя привычки, в силах помочь своему мозгу оставаться здоровым на протяжении всей жизни.