Хирурги из Кирова спасли пациента с редким заболеванием «моя-моя»

Хирурги Кировской областной больницы успешно прооперировали мужчину с редким заболеванием «моя-моя».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, при заболевании сонные артерии пациента постепенно сужаются. В результате мозг пытается справиться с нехваткой крови, создавая мелкие сосуды. В запущенном случае болезнь приводит к инсульту.
Название болезни «моя-моя» берет начало из японского языка. В переводе на русский наименование болезни означает «клуб дыма» – именно так выглядят на рентгене отросшие сосуды.
Врачи спасли жизнь молодого пациента. Мужчине провели комплексное обследование, включая КТ-ангиографию и другие исследования по показаниям. Уже после врачи успешно прооперировали пациента.
Сейчас он восстанавливается под наблюдением опытных врачей.