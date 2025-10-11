Пока в России пытаются признать экстремистским движение бодипозитива, РАНХиГС называет цифры в 200 тысяч смертей в 2023 году от ожирения

Любопытную статистику подготовила демограф Полина Кузнецова из РАНХиГС. Согласно ее оценке, в 2023 году свыше 200 тыс. россиян умерли от последствий, которые несут за собой ожирение и избыточный вес.
Невидимая эпидемия, которая убивает исподтишка
Ожирение — это не эстетическая проблема, а полноценный медицинский диагноз, который систематически разрушает организм изнутри. Главным убийцей, по данным исследования, выступают болезни системы кровообращения, в первую очередь — ишемическая болезнь сердца.
Избыточный вес создает колоссальную нагрузку на сердечную мышцу и сосуды, буквально изнашивая их годами. Но сердце — не единственная мишень. Тихими соучастниками трагедии становятся диабет и некоторые виды онкологических заболеваний, риск которых при ожирении возрастает в разы.
Кто в группе смертельного риска
Для женщин критический рубеж наступает после 60 лет. Причем в 2023 году именно диагноз «ожирение», а не просто «лишний вес», стал причиной двух третей таких смертей среди женщин и более половины — среди мужчин. Это доказывает: чем дальше заходит проблема, тем меньше у организма шансов на спасение.
Украденные годы: почему это страшнее курения
По своему разрушительному воздействию на продолжительность жизни ожирение вплотную приблизилось к таким убийцам, как курение и хронический алкоголизм. Разница лишь в том, что эта угроза не имеет специфического запаха и ее последствия наступают не так быстро, а потому кажутся менее очевидными — и оттого еще более коварными.
Почему эту проблему так долго игнорировали
Использование отечественных источников, таких как Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) и обследования Росстата, позволило обнажить шокирующую правду: ожирение бьет по россиянам гораздо сильнее, чем по жителям других стран, и особенно безжалостно — по женщинам и людям среднего возраста.
Есть и важная оговорка: даже эти пугающие цифры могут быть занижены. В рамках того же РМЭЗ люди часто сами сообщают о своем весе и росте, а социологи знают — респонденты склонны занижать реальный вес. Это означает, что истинная картина может быть еще более тревожной.
Что скрывается за цифрами
Особенно занимательно в данной статистке то, что появилась она на фоне увеличившегося числа разговор о необходимости внести движение «бодипозитив» в перечень экстремистских.
Изначально бодипозитив (body positive) зародился как прогрессивное движение за право каждого человека чувствовать себя комфортно в своем теле, независимо от его неизменных характеристик: роста, цвета кожи, наличия инвалидности, шрамов или родимых пятен.
- Борьба с дискриминацией: защита людей от травли и предвзятого отношения из-за внешности.
- Отказ от токсичных стандартов: противопоставление навязанным идеалам «идеального тела», которые часто не достижимы без ущерба для здоровья.
- Фокус на самоценности: утверждение, что ваша ценность как личности не определяется цифрой на весах или размером одежды.
Так в чем же проблема? Проблема начинается тогда, когда в рамки этого движения пытаются вписать ожирение — состояние, которое по данным ВОЗ и многочисленных исследований (включая недавнее исследование РАНХиГС) является доказанным фактором риска для развития смертельно опасных заболеваний. Здесь мы подходим к главному конфликту. Он лежит в разграничении двух понятий:
- Уважение к себе и другим вне зависимости от веса.
- Отрицание медицинских рисков, связанных с этим весом.
Здоровый бодипозитив говорит:
«Вы имеете право на уважительное отношение, качественное медицинское обслуживание и полноценную жизнь, даже если у вас есть лишний вес. Вас не должны травить в школе, увольнять с работы или считать недочеловеком».
Радикальный искаженный бодипозитив заявляет:
«Любой вес — это здорово. Врачи, говорящие об опасности ожирения, — это жирофобы. Диабет 2-го типа и ишемическая болезнь сердца не связаны с весом, это просто миф, созданный чтобы нас угнетать».
Второй подход крайне опасен. Это похоже на движение за «психикопозитив», которое будет утверждать, что депрессию не нужно лечить, а нужно просто принять как особенность личности.
Запрет бодипозитива в России
В России тема бодипозитива активно обсуждается на самом высоком уровне. Сформировались два основных лагеря: представители власти, видящие в движении угрозу здоровью нации, и сторонники из числа психологов и общественных деятелей, выступающие за принятие тела и борьбу с дискриминацией.
В начале года пользователи Сети активно обсуждали, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой об ограничении деятельности движения бодипозитива в России, аргументируя это защитой здоровья граждан.
Милонов также указал, что движение насаждает пренебрежительное отношение к традиционным эстетическим идеалам. Он заявил, что адепты бодипозитива сознательно допускают развитие ожирения и пренебрегают базовыми гигиеническими нормами, что закономерно приводит к возникновению хронических заболеваний.
Особую озабоченность депутата вызывает популярность этих идей среди молодёжи. Он отметил, что в российском сегменте интернета активно действуют сообщества, пропагандирующие подобные взгляды, и их жертвами становятся юноши и девушки.
Парламентарий пришёл к выводу, что дальнейшее распространение идеологии бодипозитива создаёт реальную угрозу для здоровья нации. В связи с этим он предложил главе Минздрава рассмотреть вопрос о признании этого движения нежелательным на территории РФ.
Он пояснил, что суть этой идеологии заключается в отрицании доказанного влияния ожирения на состояние здоровья. По его мнению, такая позиция в первую очередь наносит вред самим гражданам, сокращая продолжительность их здоровой жизни. Министр подчеркнул необходимость оказания помощи данной категории пациентов, в том числе с применением доступных медицинскому сообществу лекарственных препаратов и иных медицинских технологий.
Мурашко призвал уделять пациентам с ожирением повышенное внимание, отметив, что избыточный вес представляет собой один из ключевых факторов риска, провоцирующий до 40% неинфекционных заболеваний.
Мурашко также отметил важность ответственного подхода к выявленным факторам риска и их обязательного учета при составлении дальнейшего диагностического плана и персональных рекомендаций. Особое внимание, по его словам, следует уделять пациентам с ожирением, которое является не эстетическим недостатком, а серьезным медицинским состоянием. Министр заключил, что недооценка этих проблем лишает возможности ранней профилактики и предотвращения развития тяжелых заболеваний.
На Западе в последние десять лет активно продвигается тема о необходимости нормализовать в обществе отношение к людям с избыточным весом. Среди основных нарративов как раз и продвигается отказ от борьбы с лишним весом и то, что к заболеваниям, провоцируемым ожирением, не нужно относиться слишком серьезно. В частности, речь идет о диабете. В СМИ, кино и соцсетях презирают тех, кто не просто возмущается такому количеству людей с ожирением, но и обращает внимание на то, что лишний вес – причина многих заболеваний.
Статистика ожирения в США
- Рост тяжелых форм: особую озабоченность вызывает рост доли людей с тяжелой степенью ожирения (ИМТ ≥ 40). Этот показатель достигает 9.4% среди взрослых, причем среди женщин он значительно выше (12.1%), чем среди мужчин (6.7%).
- Омоложение болезни: заболевания, связанные с ожирением, такие как гипертония и диабет 2-го типа, все чаще диагностируются у детей и подростков.
- Социальный и образовательный разрыв: распространенность ожирения заметно ниже среди взрослых, имеющих степень бакалавра или выше (31.6%), по сравнению с теми, у кого уровень образования ниже.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, при сохранении текущих тенденций к 2050 году от избыточного веса или ожирения будет страдать 260 миллионов американцев (из прогнозируемых 350 млн жителей)
В России проблемы ожирения и сахарного диабета достигли масштаба национальной эпидемии, тесно связаны между собой и создают серьезную угрозу для здоровья нации. Распространенность ожирения среди взрослых и детей:
- Среди взрослых: более 60% россиян имеют избыточную массу тела. Диагноз «ожирение» официально поставлен примерно 24-25% взрослого населения, что составляет около 40 миллионов человек. За последние десятилетия ожирение стало стремительно распространяться среди мужчин.
- Среди детей: около 17-20% российских детей имеют избыточную массу тела, а диагноз «ожирение» поставлен 6-8% несовершеннолетних. За последние 10 лет количество детей с лишним весом увеличилось.
Статистика по сахарному диабету
- Количество россиян, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, за последние 15 лет удвоилось.
- Доля смертности среди пациентов с диабетом и смежными диагнозами составляет 52%, что подчеркивает тяжесть последствий этого заболевания
Речь идет о химическом веществе семаглутид — это инновационный лекарственный препарат, который изначально был разработан для лечения сахарного диабета 2-го типа, но совершил настоящую революцию в терапии ожирения. Он принадлежит к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Препарат действует комплексно, имитируя действие естественного гормона ГПП-1, который выделяется в кишечнике в ответ на прием пищи.
- Снижение аппетита и контроль пищевого поведения: семаглутид воздействует на центры голода и насыщения в головном мозге (гипоталамус). Это приводит к:
- Устойчивому чувству сытости: человек дольше не хочет есть.
- Снижению чувства голода: пропадают навязчивые мысли о еде.
- Уменьшению тяги к высококалорийной пище: препарат помогает делать более осознанный выбор в пользу здоровых продуктов.
- Замедление опорожнения желудка: семаглутид замедляет процесс перехода пищи из желудка в кишечник. После приема даже небольшой порции еды человек чувствует себя сытым значительно дольше.
- Стимуляция выработки инсулина: как и у пациентов с диабетом, у людей с ожирением часто нарушена работа инсулиновой системы. Препарат помогает поджелудочной железе выделять инсулин более эффективно в ответ на поступление глюкозы, но только когда это необходимо, что снижает риск гипогликемии.
- Снижение выработки глюкагона: этот гормон повышает уровень сахара в крови. Семаглутид подавляет его секрецию, что также способствует улучшению контроля гликемии.
Ключевые особенности и эффективность
- Доказанная эффективность: клинические исследования показали, что на фоне приема препарата в максимальной дозе пациенты с ожирением (без диабета) теряли в среднем 12-18% от исходной массы тела в течение 68 недель. Это один из самых высоких показателей среди существующих лекарств от ожирения.
- «Два в одном»: препарат не только способствует значительной потере веса, но и эффективно снижает уровень сахара в крови, что делает его идеальным выбором для пациентов с диабетом 2-го типа и ожирением.
- Форма приема: это раствор для подкожного введения, который пациент может самостоятельно вводить с помощью шприц-ручки один раз в неделю.
Но и Россия здесь не отстаёт. У нас семаглутид стал феноменом, объединившим государственные решения, бизнес и массовый спрос.
В 2023 году в России прекратились поставки оригинального препарата. Учитывая, что семаглутид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), российское правительство пошло на беспрецедентный шаг.
- За первые восемь месяцев 2025 года было продано 829,9 тыс. упаковок на сумму 4,9 млрд рублей, что в несколько раз превышает показатели прошлого года.
- В I квартале 2025 года продажи препаратов для похудения на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 6 раз в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Важно понимать, что семаглутид — это не панацея, а инструмент. Максимальный и долгосрочный эффект достигается только в комбинации с изменением образа жизни: коррекцией питания и повышением физической активности. После резкой отмены препарата без поддержания здоровых привычек вес, весьма вероятно, постепенно вернется.