Глава комздрава Сарана рассказал, что медсестры получают 97 тысяч рублей в месяц. А что на самом деле?

Глава комздрава Петербурга Андрей Сарана обещает повысить среднюю зарплату медсестрам и младшему персоналу до 100 тысяч рублей к концу года.
Он отметил, в медицине города сегодня работают около 110 тысяч человек. С начала 2025 года, по данным Сарана, средняя зарплата медсестер выросла с 93 до 97,1 тысячи рублей. У врачей этот показатель составляет 194 тысячи, заявил глава городского комздрава в программе, вышедшей на телеканале 78.
«Мы начинали год со средней зарплаты в 93 тысяч рублей. Сейчас в регионе цифры, по которым мы будем отчитываться и перед губернатором, — это KPI губернатора удержания целевых цифр по заработной плате, это 97 тысяч 130 рублей»,
— сказал Сарана.
Председатель комздрава Петербурга отметил, что правительство города выделило 12,9 млрд рублей на субсидии, чтобы достичь целей. Ближайшая «ощутимая выплата», по его словам, поможет медсестрам превысить текущий средний уровень. Также он отметил, что, несмотря на повышение зарплаты, в городе все еще не хватает участковых терапевтов и педиатров.
Слова Сараны обсуждают в городских поликлиниках. И недоумевают. К примеру, у медсестры в одной из поликлиник Красносельского района (она с опытом работы) зарплата в месяц около 50 тысяч рублей в месяц.
«У нас получила около 100 тысяч рублей медсестра, но она за 4-х человек реально выполняла кучу всяких обязанностей»,
— рассказали нам врачи и добавили, что свободных вакансий очень много, никто не спешит идти работать.
В Петербурге сейчас на одном из сервисов поиска работы открыто 1390 вакансий медсестер как в частных клиниках, так и в государственных учреждениях здравоохранения.
А в поликлинике №40 на Невском проспекте в Центральном районе требуется медсестра по массажу с зарплатой чуть выше — от 50 тысяч рублей. Предлагается официальное трудоустройство и готовность рассмотреть кандидатов без опыта.
В городская поликлиника № 81 на Вознесенском проспекте также ищут медсестру в эндоскопический кабинет. Здесь предлагают уже зарплату от 55 тысяч до 75 тысяч рублей при графике пятидневки по 6 часов в день. Оформление по ТК РФ, опыт работы не нужен.
Кроме того, в Петербурге также не хватает учителей. Перед 1 сентября Мойка78 проанализировала зарплаты педагогов в Северной столице. Сейчас средняя зарплата учителей начальных классов – 50-70 тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что специалисты, например, математики, получают больше (от 80 тысяч), а учителя музыки и технологии – меньше (от 40 тысяч до 60 тысяч).