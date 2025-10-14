Как сохранить мозг вечно молодым

Эксперт рассказала, какие привычки внедрить в повседневную жизнь, чтобы надолго сохранить молодость мозга.
Первый пункт – увеличить потребление полифенолов. Это вещества, которые содержатся в овощах и фруктах. Они нейтрализуют свободные радикалы и поддерживают нейропластичность.
В вопросах здоровья не обойтись и без физической активности. По словам Молоствовой, регулярные тренировки стимулируют когнитивные функции.
По словам эксперта, также важно играть в развивающие игры
«Существуют множество игр и сожалений, способствующих активизации памяти»,
— утверждает Молоствова.
Последняя, но не по важности, привычка – сон. Он играет ключевую роль в восстановлении мозга. Важно высыпаться, иначе соблюдение первых шести привычек может обнулиться.
Следуя всем рекомендациям, можно поддерживать ясность разума и активность своего мозга на долгие годы.