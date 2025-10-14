Как сохранить мозг вечно молодым

От /

Эксперт рассказала, какие привычки внедрить в повседневную жизнь, чтобы надолго сохранить молодость мозга.

Фото: Pxhere
В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова напомнила, что с возрастом функции мозга могут ослабевать – страдают память, внимание и другие когнитивные способности. Чтобы сохранить «гибкость» мозга, достаточно внедрить в жизнь простые привычки.

Первый пункт – увеличить потребление полифенолов. Это вещества, которые содержатся в овощах и фруктах. Они нейтрализуют свободные радикалы и поддерживают нейропластичность.

Второе действие для сохранения молодости мозга также зависит от рациона питания. Важно добавить полезные жиры в рацион. Особенно важен холестерин.

В вопросах здоровья не обойтись и без физической активности. По словам Молоствовой, регулярные тренировки стимулируют когнитивные функции.

Четвертая привычка – добавки с PQQ. Именно они помогают клеткам тела не страдать от окислительного стресса. Также эксперт выделила помощь экстракта кофейной ягоды. Такая добавка поддерживает нейрогенез и уровень BDNF для образования новых нейронов. Это особенно важно для пожилых людей.

По словам эксперта, также важно играть в развивающие игры

«Существуют множество игр и сожалений, способствующих активизации памяти»,

— утверждает Молоствова.

Последняя, но не по важности, привычка – сон. Он играет ключевую роль в восстановлении мозга. Важно высыпаться, иначе соблюдение первых шести привычек может обнулиться.

Следуя всем рекомендациям, можно поддерживать ясность разума и активность своего мозга на долгие годы.

Прокрутить вверх