Ученые выяснили, что клавиатура заражает сальмонеллой не хуже испорченного мяса

Каждый день мы касаемся десятков поверхностей: дверных ручек, телефонов, пультов, мебели — и, конечно, клавиатуры.
Систематический обзор, включивший данные по 2 804 устройствам (клавиатуры и другие компьютерные периферийные устройства), показал, что в среднем 96,7 % протестированных устройств были загрязнены бактериями. Даже в худших случаях доля загрязнённых клавиатур в исследованиях варьировалась от 24 % до 100 %. Другие работы показывают, что в медицинских условиях и клиниках уровень заражения клавиатурами особенно критичен.
В университете Ливерпуля исследователи собрали 478 образцов с клавиатур и мышей; до обработки 64,4 % образцов дали рост бактерий, после дезинфекции — 20,5 %. То есть даже после очистки остаётся значительное «остаточное» заражение, особенно если уборка недостаточно тщательная.
Другие исследования, в разных условиях (университетские лаборатории, клиники, офисы), обнаруживают, что до 50–80 % клавиатур могут быть заражены кишечной палочкой или золотистым стафилококком. В одном из таких исследований, в стоматологической клинике, из 178 экранов/клавиатур 97 (54,5 %) были заражены бактериями, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.
Таким образом, клавиатуры регулярно становятся фактическими резервуарами бактерий, включая кишечные группы и патогенные виды.
Почему клавиатуры так загрязняются — анатомия риска
- Частое касание влажных/грязных рук. Каждый раз, касаясь клавиш, мы переносим на них частицы кожи, микробы, остатки еды, капли пота, мелкие частички — всё это становится питательной средой.
- Трещины, щели, вертикальные поверхности. Клавиши отделены друг от друга, вокруг них есть углубления и щели, в которые попадают крошки, пыль, жидкости. Эти места плохо очищаются и становятся «убежищами» для микроорганизмов.
- Отсутствие регулярной дезинфекции. Многие люди чистят клавиатуру раз в несколько месяцев, если вообще чистят. Исследования показали: хотя дезинфектанты (спирт, специальные салфетки) могут снизить заражение более чем на 95 %, без регулярной обработки снова появляется бактериальная нагрузка.
- Несколько пользователей. Особенно в общественных местах, офисах и учебных лабораториях одна клавиатура может быть в контакте с десятками рук в течение дня. Это усугубляет распространение микроорганизмов.
- Возможность выживания бактерий на поверхностях. Некоторые штаммы могут жить на инертных поверхностях от нескольких часов до дней, особенно в благоприятных условиях (влажность, питательные остатки).
Исходя из этого, клавиатуры становятся «пассивными переносчиками»: предметами, через которые бактерии могут передаваться от руки к руке и далее — на слизистые оболочки, рот, лицо.
А как насчёт пищи? Когда действительно высок риск кишечной палочки от «продуктов»
- неправильное хранение (продукты, хранящиеся при комнатной температуре много часов),
- контакт сырой пищи (мясо, птица) с готовыми блюдами или поверхностями без мытья рук,
- использование воды или продуктов, загрязнённых канализацией или фекалиями,
- плохая очистка овощей/фруктов (особенно если они употребляются сырыми),
- нарушения санитарии на производстве, транспортировке и при продаже.
При таких условиях можно подхватить кишечную палочку (особенно вирулентные штаммы), сальмонеллу, шигеллу и другие бактерии. Но в обыденной жизни при соблюдении хотя бы базовых правил (мыть руки, продукты, разделочные доски, не смешивать сырое и готовое и др.) риск значительно снижается.
Сравнивать риск «всегда от пищи» и «всегда от клавиатур» некорректно — всё зависит от контекста, гигиены и обстоятельств. Однако можно сказать: при плохой гигиене руки → клавиатура → лицо риск заражения может быть сопоставим — и даже выше, чем при упомянутых бытовых сценариях с пищей, особенно если пища готовится под присмотром.
Клавиатура грязнее унитаза?
Но важно понимать: такие сравнения часто относятся к общему числу колоний микроорганизмов (не обязательно патогенных), и зависят от условий — как часто чистят клавиатуру, сколько людей её используют, какие «чужие руки» к ней прикасались.
Тем не менее, такие «шокирующие» цифры помогают привлечь внимание к проблеме: многие считают, что клавиатура — «безопасный» предмет на рабочем столе, и забывают о необходимости её чистки и гигиены рук.
Когда риск возрастает: группы уязвимости и сценарии
- Люди с ослабленным иммунитетом. Для кого-то, кто здоров, небольшая доза бактерий может быть безвредной. Но для людей с нарушениями иммунитета (пожилые, пациенты после операций, с хроническими заболеваниями) малейшая патогенная нагрузка может дать серьёзные последствия.
- Офисы, публичные компьютеры и библиотеки. Там одна клавиатура может передаваться от десятков до сотен пользователей в день. Если руки не мыть после туалета или перед едой, риск передачи возрастает.
- Условия плохой вентиляции, влажности, высокой температуры. Всё, что способствует более длительному выживанию бактерий — повышенная влажность, наличие остатков пищи, пыли и грязи.
- Совмещение трапез и работы у клавиатуры без мытья рук. Очень частое явление: «поедаю бутерброд прямо над клавиатурой». Это повышает риск переноса бактерий с клавиатуры на пищу, а затем внутрь организма.
Насколько обосновано утверждение, что риск от клавиатуры выше, чем от некачественных продуктов
- пища обрабатывается с гигиеной (мыта, термически нагрета, хранилась правильно),
- клавиатура находится в плохом санитарном состоянии,
- руки часто касаются клавиш без мытья,
- используется одна клавиатура множеством людей.
В этих условиях клавиатура может быть «более грязной» и опасной, чем еда, приготовленная в чистых условиях.
Научные публикации чаще подчёркивают: клавиатуры — это значительный, но часто недооценённый фактор передачи микроорганизмов, особенно в медицинских и офисных условиях.
Что делать, чтобы минимизировать риск заражения через клавиатуру (и еду)
- Мойте руки ДО и ПОСЛЕ работы с клавиатурой, особенно перед едой.
- Регулярно очищайте клавиатуру: мягкая щёточка, сжатый воздух, влажные салфетки с антисептиком.
- Используйте защитные силиконовые накладки, съёмные крышки — их легче мыть.
- Не ешьте и не пейте над рабочим столом, особенно над клавиатурой.
- Если это общественное устройство (в библиотеках, офисах) — имейте салфетки/спиртовые растворы под рукой.
- При работе с «грязными» веществами или после туалета — обязательно дезинфекция рук и поверхности.