Ученые выяснили, что клавиатура заражает сальмонеллой не хуже испорченного мяса

От /

Каждый день мы касаемся десятков поверхностей: дверных ручек, телефонов, пультов, мебели — и, конечно, клавиатуры.

Фото: Мойка78
Многие привыкли считать, что опасность подстерегает в продукты: плохо вымытые овощи, просроченные молочные изделия, некачественное мясо. Но исследования показывают: клавиатуры, особенно те, которыми пользуются несколько человек, по уровню бактериального загрязнения не уступают местам с куда более «мокрой» историей — посуде, столешницам, и да, потенциально даже организованным приемам пищи.

Систематический обзор, включивший данные по 2 804 устройствам (клавиатуры и другие компьютерные периферийные устройства), показал, что в среднем 96,7 % протестированных устройств были загрязнены бактериями. Даже в худших случаях доля загрязнённых клавиатур в исследованиях варьировалась от 24 % до 100 %. Другие работы показывают, что в медицинских условиях и клиниках уровень заражения клавиатурами особенно критичен.

В одном исследовании в реанимационном отделении (ICU) Ирана из 75 образцов клавиатур и электронного оборудования 76 % были контаминированы бактериями или грибами. Изоляты включали грамположительные (коагулазонегативные стафилококки, микрококки) и грамотрицательные (включая рода кишечных бактерий — Enterobacteriaceae) микроорганизмы.

В университете Ливерпуля исследователи собрали 478 образцов с клавиатур и мышей; до обработки 64,4 % образцов дали рост бактерий, после дезинфекции — 20,5 %. То есть даже после очистки остаётся значительное «остаточное» заражение, особенно если уборка недостаточно тщательная.

Другие исследования, в разных условиях (университетские лаборатории, клиники, офисы), обнаруживают, что до 50–80 % клавиатур могут быть заражены кишечной палочкой или золотистым стафилококком. В одном из таких исследований, в стоматологической клинике, из 178 экранов/клавиатур 97 (54,5 %) были заражены бактериями, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.

В Египте исследование 50 мобильных телефонов и 50 клавиатур обнаружило, что 50 % клавиатур содержали бактерии, из них 25 % были колониями кишечной группы (т. е. потенциально кишечная палочка, сальмонелла, шигелла), ещё 16 % — стафилококки. В офисных помещениях Ливии клавиатуры заражались в 100 % случаев, при этом в 14,28 % случаев находили именно кишечную палочку, а в 10,71 % — клебсиеллу, 21,42 % — сальмонеллу.

Таким образом, клавиатуры регулярно становятся фактическими резервуарами бактерий, включая кишечные группы и патогенные виды.

Почему клавиатуры так загрязняются — анатомия риска

Фото: Мойка78
  1. Частое касание влажных/грязных рук. Каждый раз, касаясь клавиш, мы переносим на них частицы кожи, микробы, остатки еды, капли пота, мелкие частички — всё это становится питательной средой.
  2. Трещины, щели, вертикальные поверхности. Клавиши отделены друг от друга, вокруг них есть углубления и щели, в которые попадают крошки, пыль, жидкости. Эти места плохо очищаются и становятся «убежищами» для микроорганизмов.
  3. Отсутствие регулярной дезинфекции. Многие люди чистят клавиатуру раз в несколько месяцев, если вообще чистят. Исследования показали: хотя дезинфектанты (спирт, специальные салфетки) могут снизить заражение более чем на 95 %, без регулярной обработки снова появляется бактериальная нагрузка.
  4. Несколько пользователей. Особенно в общественных местах, офисах и учебных лабораториях одна клавиатура может быть в контакте с десятками рук в течение дня. Это усугубляет распространение микроорганизмов.
  5. Возможность выживания бактерий на поверхностях. Некоторые штаммы могут жить на инертных поверхностях от нескольких часов до дней, особенно в благоприятных условиях (влажность, питательные остатки).

Исходя из этого, клавиатуры становятся «пассивными переносчиками»: предметами, через которые бактерии могут передаваться от руки к руке и далее — на слизистые оболочки, рот, лицо.

А как насчёт пищи? Когда действительно высок риск кишечной палочки от «продуктов»

Разумеется, не стоит преувеличивать: качественная пищевая гигиена, правильное хранение, термическая обработка снижают риск заражения. Однако есть факторы, делающие пищу «опасной»:
  • неправильное хранение (продукты, хранящиеся при комнатной температуре много часов),
  • контакт сырой пищи (мясо, птица) с готовыми блюдами или поверхностями без мытья рук,
  • использование воды или продуктов, загрязнённых канализацией или фекалиями,
  • плохая очистка овощей/фруктов (особенно если они употребляются сырыми),
  • нарушения санитарии на производстве, транспортировке и при продаже.

При таких условиях можно подхватить кишечную палочку (особенно вирулентные штаммы), сальмонеллу, шигеллу и другие бактерии. Но в обыденной жизни при соблюдении хотя бы базовых правил (мыть руки, продукты, разделочные доски, не смешивать сырое и готовое и др.) риск значительно снижается.

Важно: в большинстве пищевых отравлений действительно виноваты не «некачественные продукты» в абстрактном смысле, а именно нарушения санитарии / хранения / обработки.

Сравнивать риск «всегда от пищи» и «всегда от клавиатур» некорректно — всё зависит от контекста, гигиены и обстоятельств. Однако можно сказать: при плохой гигиене руки → клавиатура → лицо риск заражения может быть сопоставим — и даже выше, чем при упомянутых бытовых сценариях с пищей, особенно если пища готовится под присмотром.

Клавиатура грязнее унитаза?

Фото: Мойка78
Широко распространяется заголовок: «клавиатура содержит в 400 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза». Такие заявления нередко цитируют исследования, например, Университета Аризоны, где сравнивали бактериальное загрязнение различных поверхностей.

Но важно понимать: такие сравнения часто относятся к общему числу колоний микроорганизмов (не обязательно патогенных), и зависят от условий — как часто чистят клавиатуру, сколько людей её используют, какие «чужие руки» к ней прикасались.

Тем не менее, такие «шокирующие» цифры помогают привлечь внимание к проблеме: многие считают, что клавиатура — «безопасный» предмет на рабочем столе, и забывают о необходимости её чистки и гигиены рук.

Когда риск возрастает: группы уязвимости и сценарии

  1. Люди с ослабленным иммунитетом. Для кого-то, кто здоров, небольшая доза бактерий может быть безвредной. Но для людей с нарушениями иммунитета (пожилые, пациенты после операций, с хроническими заболеваниями) малейшая патогенная нагрузка может дать серьёзные последствия.
  2. Офисы, публичные компьютеры и библиотеки. Там одна клавиатура может передаваться от десятков до сотен пользователей в день. Если руки не мыть после туалета или перед едой, риск передачи возрастает.
  3. Условия плохой вентиляции, влажности, высокой температуры. Всё, что способствует более длительному выживанию бактерий — повышенная влажность, наличие остатков пищи, пыли и грязи.
  4. Совмещение трапез и работы у клавиатуры без мытья рук. Очень частое явление: «поедаю бутерброд прямо над клавиатурой». Это повышает риск переноса бактерий с клавиатуры на пищу, а затем внутрь организма.

Насколько обосновано утверждение, что риск от клавиатуры выше, чем от некачественных продуктов

Фото: Мойка78
С учётом вышеописанных данных, такое утверждение может быть гиперболой, но не лишено оснований в определённых сценариях. Когда:
  • пища обрабатывается с гигиеной (мыта, термически нагрета, хранилась правильно),
  • клавиатура находится в плохом санитарном состоянии,
  • руки часто касаются клавиш без мытья,
  • используется одна клавиатура множеством людей.

В этих условиях клавиатура может быть «более грязной» и опасной, чем еда, приготовленная в чистых условиях.

Но если продукция действительно загрязнена (например, овощ с почвы, не мытый, или мясо, хранящееся при комнатной температуре длительное время) — риск пищевого заражения может быть значительным, возможно выше, особенно если пища выращена в антисанитарных условиях, с загрязнённой водой и т.д.

Научные публикации чаще подчёркивают: клавиатуры — это значительный, но часто недооценённый фактор передачи микроорганизмов, особенно в медицинских и офисных условиях.

Что делать, чтобы минимизировать риск заражения через клавиатуру (и еду)

  • Мойте руки ДО и ПОСЛЕ работы с клавиатурой, особенно перед едой.
  • Регулярно очищайте клавиатуру: мягкая щёточка, сжатый воздух, влажные салфетки с антисептиком.
  • Используйте защитные силиконовые накладки, съёмные крышки — их легче мыть.
  • Не ешьте и не пейте над рабочим столом, особенно над клавиатурой.
  • Если это общественное устройство (в библиотеках, офисах) — имейте салфетки/спиртовые растворы под рукой.
  • При работе с «грязными» веществами или после туалета — обязательно дезинфекция рук и поверхности.
Прокрутить вверх